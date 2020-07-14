В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 269

МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 155, до 65 269, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 474, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На понедельник число выявленных случаев COVID-19 достигло 65 114, в том числе сообщалось о 468 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
"Зарегистрированы 65 269 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 144 696 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 474 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 55 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.