Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574333527.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 269
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 155, до 65 269, скончались еще шесть пациентов, всего умерших... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1400x0_80_0_0_aceac82c0e0087a028ef9a140cafada7.jpg
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1400x0_80_0_0_aceac82c0e0087a028ef9a140cafada7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_290:0:3021:2048_1400x0_80_0_0_f9d9298a854d36430abcec84f5f39522.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_86689c08d085daf5d80f56ec8ca3031a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 269

14:32 14.07.2020
548
© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 155, до 65 269, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 474, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На понедельник число выявленных случаев COVID-19 достигло 65 114, в том числе сообщалось о 468 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
"Зарегистрированы 65 269 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 144 696 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 474 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 55 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
700110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
В ДНР готовы передать тело погибшего украинского силовика родственникам
Работа лаборатории
На Украине проверяют данные о биолабораториях, где ведутся опыты на людях
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов
Скорая помощь в Турции
Два человека погибли при наводнении на северо-востоке Турции
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 58 тысяч новых случаев коронавируса
Светлана Тихановская
Тихановская вряд ли объединит белорусскую оппозицию, заявил эксперт
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Арестованного в Берлине музыканта Казначеева могут отпустить под залог
Микроскоп
На Украине началось расследование работы американских биолабораторий
Член парламента Новой Зеландии Тодд Мюллер
Лидер оппозиции Новой Зеландии подал в отставку после 50 дней на посту
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи
Светлана Тихановская
Эксперт объяснил допуск Тихановской к президентским выборам в Белоруссии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса
Светлана Тихановская
Тихановская хочет объединить усилия с командами Цепкало и Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и телевидению
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния