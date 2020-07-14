В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 269

"Зарегистрированы 65 269 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 144 696 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 474 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.