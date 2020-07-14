https://ria.ru/20200714/1574333421.html
Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов
Ущерб, который понесут США в случае вероятной утраты из-за пожара универсального десантного корабля (УДК) USS Bonhomme Richard, составит порядка одного... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:31
2020-07-14T15:06
михаил ненашев (капитан 1-го ранга)
военно-морские силы сша
сан-диего
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574258817_0:116:3073:1844_1400x0_80_0_0_92bf937d79dfe6e0191d69e19f13f070.jpg
https://ria.ru/20200713/1574255070.html
https://ria.ru/20200713/1574265489.html
piligrimwl
Чувствуется рука Путина. Больше некому. Горжусь.
51
Nick Prosto Nick
А хорошо горит! Ярко ! ))
39
11
сан-диего
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574258817_0:116:3073:1844_1400x0_80_0_0_92bf937d79dfe6e0191d69e19f13f070.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574258817_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_39bb8366999bcc89f548eb2714d4a3c9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574258817_32:0:2079:2047_1400x0_80_0_0_a816b61393c447cb68e0945bedb47107.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ненашев (капитан 1-го ранга), военно-морские силы сша, сан-диего, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Ущерб, который понесут США
в случае вероятной утраты из-за пожара универсального десантного корабля (УДК) USS Bonhomme Richard, составит порядка одного миллиарда долларов, заявил РИА Новости председатель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев
.
Пожар на корабле с экипажем около 1000 человек, который находился на техническом обслуживании на военно-морской базе в Сан-Диего
, начался в воскресенье. На борту на момент возгорания были около 160 моряков. Американские военные сообщали о 57 пострадавших.
"Пожар такой интенсивности и продолжительности практически не оставляет шансов на то, что его можно будет сохранить. Учитывая большое водоизмещение этого УДК (более 40 тысяч тонн – ред.), скорее всего, с его утратой американцы потеряют порядка миллиарда долларов", - сказал он.
Ненашев выразил сожаление в связи с большим числом пострадавших, отметив при этом, что USS Bonhomme Richard "предназначен для высадки десантов в случае конфликтов с Китаем и Россией".
"История с пожаром, повлекшим, фактически, уничтожение американского десантного корабля, отражает кризис, наблюдаемый сегодня в ВМС США
. У них регулярно происходят крупные ЧП: то авианосец "Джеральд Форд" ломается на испытаниях, то новейший эсминец Zumwalt во время приёмки", - подчеркнул он.
Ненашев отметил, что пожар на Bonhomme Richard должен стать поводом для ВМФ России и отечественной судостроительной отрасли усилить меры безопасности во избежание аналогичных инцидентов.
"Произошедший ЧП – это урок и для нас. При постановке в док на ремонт российские корабли также находятся в зоне повышенного риска. По своей службе на флоте могу сказать, что во время ремонта экипаж корабля несколько расслабляется, бдительность теряется, и поэтому в это время командование должно быть особенно внимательным", - резюмировал собеседник агентства.