Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ущерб, который понесут Ущерб, который понесут США в случае вероятной утраты из-за пожара универсального десантного корабля (УДК) USS Bonhomme Richard, составит порядка одного миллиарда долларов, заявил РИА Новости председатель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев

Пожар на корабле с экипажем около 1000 человек, который находился на техническом обслуживании на военно-морской базе в Сан-Диего , начался в воскресенье. На борту на момент возгорания были около 160 моряков. Американские военные сообщали о 57 пострадавших.

"Пожар такой интенсивности и продолжительности практически не оставляет шансов на то, что его можно будет сохранить. Учитывая большое водоизмещение этого УДК (более 40 тысяч тонн – ред.), скорее всего, с его утратой американцы потеряют порядка миллиарда долларов", - сказал он.

Ненашев выразил сожаление в связи с большим числом пострадавших, отметив при этом, что USS Bonhomme Richard "предназначен для высадки десантов в случае конфликтов с Китаем и Россией".

"История с пожаром, повлекшим, фактически, уничтожение американского десантного корабля, отражает кризис, наблюдаемый сегодня в ВМС США . У них регулярно происходят крупные ЧП: то авианосец "Джеральд Форд" ломается на испытаниях, то новейший эсминец Zumwalt во время приёмки", - подчеркнул он.

Ненашев отметил, что пожар на Bonhomme Richard должен стать поводом для ВМФ России и отечественной судостроительной отрасли усилить меры безопасности во избежание аналогичных инцидентов.