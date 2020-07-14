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Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов
Ущерб, который понесут США в случае вероятной утраты из-за пожара универсального десантного корабля (УДК) USS Bonhomme Richard, составит порядка одного... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:06
михаил ненашев (капитан 1-го ранга)
военно-морские силы сша
сан-диего
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил ненашев (капитан 1-го ранга), военно-морские силы сша, сан-диего, сша, безопасность, в мире

Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов

14:31 14.07.2020 (обновлено: 15:06 14.07.2020)
8233
© REUTERS / Bing GuanПожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
© REUTERS / Bing Guan
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ущерб, который понесут США в случае вероятной утраты из-за пожара универсального десантного корабля (УДК) USS Bonhomme Richard, составит порядка одного миллиарда долларов, заявил РИА Новости председатель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.
Пожар на корабле с экипажем около 1000 человек, который находился на техническом обслуживании на военно-морской базе в Сан-Диего, начался в воскресенье. На борту на момент возгорания были около 160 моряков. Американские военные сообщали о 57 пострадавших.
"Пожар такой интенсивности и продолжительности практически не оставляет шансов на то, что его можно будет сохранить. Учитывая большое водоизмещение этого УДК (более 40 тысяч тонн – ред.), скорее всего, с его утратой американцы потеряют порядка миллиарда долларов", - сказал он.
Ненашев выразил сожаление в связи с большим числом пострадавших, отметив при этом, что USS Bonhomme Richard "предназначен для высадки десантов в случае конфликтов с Китаем и Россией".
Кадры горящего корабля ВМС США в порту Сан-Диего
13 июля, 09:05
Опубликовано видео пожара на военно-морской базе в Сан-Диего
"История с пожаром, повлекшим, фактически, уничтожение американского десантного корабля, отражает кризис, наблюдаемый сегодня в ВМС США. У них регулярно происходят крупные ЧП: то авианосец "Джеральд Форд" ломается на испытаниях, то новейший эсминец Zumwalt во время приёмки", - подчеркнул он.
Ненашев отметил, что пожар на Bonhomme Richard должен стать поводом для ВМФ России и отечественной судостроительной отрасли усилить меры безопасности во избежание аналогичных инцидентов.
"Произошедший ЧП – это урок и для нас. При постановке в док на ремонт российские корабли также находятся в зоне повышенного риска. По своей службе на флоте могу сказать, что во время ремонта экипаж корабля несколько расслабляется, бдительность теряется, и поэтому в это время командование должно быть особенно внимательным", - резюмировал собеседник агентства.
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
13 июля, 11:53
Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего
182126124
Обсудить 11
Михаил Ненашев (капитан 1-го ранга)Военно-морские силы СШАСан-ДиегоСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Чувствуется рука Путина. Больше некому. Горжусь.
14 июля, 14:42
ppiligrimwl
24230004
А хорошо горит! Ярко ! ))
14 июля, 15:06
NPNick Prosto Nick
3141003
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