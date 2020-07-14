Арестованного в Берлине музыканта Казначеева могут отпустить под залог

БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Арестованный в Берлине по запросу на экстрадицию в США российский музыкант Денис Казначеев будет освобожден под залог, возможно, на текущей неделе, сообщила его менеджер Дениз Глук.

"Мы получили новости, что освобождение под залог одобрено и Денис может дожидаться судебного процесса дома", - написала Глук в Facebook.

Она добавила, что ей не известна точная дата, когда Казначеев покинет тюрьму Моабит в Берлине, но "мы надеемся, что это произойдет на этой неделе". При этом музыкант не сможет покидать Берлин и должен будет отмечаться в полиции три раза в неделю. Защита адвоката пока не ответила на запрос РИА Новости.

Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест.