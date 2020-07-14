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Арестованного в Берлине музыканта Казначеева могут отпустить под залог
Арестованный в Берлине по запросу на экстрадицию в США российский музыкант Денис Казначеев будет освобожден под залог, возможно, на текущей неделе, сообщила его РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:28
денис казначеев
мария захарова
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис казначеев, мария захарова, москва, сша, берлин (город), в мире

Арестованного в Берлине музыканта Казначеева могут отпустить под залог

14:28 14.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Арестованный в Берлине по запросу на экстрадицию в США российский музыкант Денис Казначеев будет освобожден под залог, возможно, на текущей неделе, сообщила его менеджер Дениз Глук.
"Мы получили новости, что освобождение под залог одобрено и Денис может дожидаться судебного процесса дома", - написала Глук в Facebook.
Тюрьма Моабит в Берлине
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Адвокат музыканта Казначеева призвал США отозвать ордер на арест
Она добавила, что ей не известна точная дата, когда Казначеев покинет тюрьму Моабит в Берлине, но "мы надеемся, что это произойдет на этой неделе". При этом музыкант не сможет покидать Берлин и должен будет отмечаться в полиции три раза в неделю. Защита адвоката пока не ответила на запрос РИА Новости.
Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест.
Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.
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Денис КазначеевМария ЗахароваМоскваСШАБерлин (город)В мире
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