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Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и телевидению
Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от выступлений по государственному радио и телевидению с изложением своей предвыборной программы в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:58
президентская кампания в белоруссии
цик белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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президентская кампания в белоруссии, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и телевидению

14:26 14.07.2020 (обновлено: 15:58 14.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от выступлений по государственному радио и телевидению с изложением своей предвыборной программы в рамках нынешней политической кампании, сообщила во вторник заведующая правовой, аналитической и методической работой ЦИК Белоруссии Галина Мкртчян.
"Действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления (на радио и телевидении – ред.)", - сообщила Мкртчян в ходе заседания ЦИК.
Она сообщила, что первые выступления кандидатов на высший государственный пост в эфире Первого канала Белорусского радио выйдут в эфир 20 и 22 июля, а "право на последующие выступления можно будет реализовать 27 и 29 июля". Представитель ЦИК уточнила, что каждый кандидат получит возможность выступить по радио два раза, каждое выступление будет длиться по полчаса. Трансляция запланирована в утренние часы.
Кроме того, Мкртычян рассказала, что выступления кандидатов на государственном телеканале "Беларусь 1" будут транслироваться с 17.00 до 19.00 (совпадает с мск). Выступления намечены 21 и 28 июля, при этом каждый из кандидатов получит в общей сложности по часу эфирного времени.
Представитель Центризбиркома также предложила определить для теледебатов дату 30 июля.
По итогам этого заседания кандидатами на пост президента были зарегистрированы пять человек, включая Лукашенко. Он баллотируется на шестой срок.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, период предвыборной агитации стартует 14 июля и продлится по 8 августа включительно.
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