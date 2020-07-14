https://ria.ru/20200714/1574333191.html
Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и телевидению
Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от выступлений по государственному радио и телевидению с изложением своей предвыборной программы в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:26
2020-07-14T15:58
президентская кампания в белоруссии
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://ria.ru/20200714/1574324538.html
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_979c1ccb6113608407316ba73f6a2166.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_316:0:2364:2048_1400x0_80_0_0_ea2c21ea6d3f40696584a6e01ba359b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 июл - РИА Новости.
Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
отказался от выступлений по государственному радио и телевидению с изложением своей предвыборной программы в рамках нынешней политической кампании, сообщила во вторник заведующая правовой, аналитической и методической работой ЦИК Белоруссии
Галина Мкртчян.
"Действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления (на радио и телевидении – ред.)", - сообщила Мкртчян в ходе заседания ЦИК.
Она сообщила, что первые выступления кандидатов на высший государственный пост в эфире Первого канала Белорусского радио выйдут в эфир 20 и 22 июля, а "право на последующие выступления можно будет реализовать 27 и 29 июля". Представитель ЦИК уточнила, что каждый кандидат получит возможность выступить по радио два раза, каждое выступление будет длиться по полчаса. Трансляция запланирована в утренние часы.
Кроме того, Мкртычян рассказала, что выступления кандидатов на государственном телеканале "Беларусь 1" будут транслироваться с 17.00 до 19.00 (совпадает с мск). Выступления намечены 21 и 28 июля, при этом каждый из кандидатов получит в общей сложности по часу эфирного времени.
Представитель Центризбиркома также предложила определить для теледебатов дату 30 июля.
По итогам этого заседания кандидатами на пост президента были зарегистрированы пять человек, включая Лукашенко. Он баллотируется на шестой срок.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии
9 августа, период предвыборной агитации стартует 14 июля и продлится по 8 августа включительно.