Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в РФ и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Государственная дума во вторник рассматривает законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждения части ее территории.
"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, повлекут за собой наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены, поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят, после того как мы примем нормы этого закона", - сказал Володин на пленарном заседании.
Он добавил, что наказание будет предусматриваться вне зависимости от гражданства сделавшего заявления, "будь то Украина, или Прибалтика, или Соединенные Штаты Америки".
"Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории - подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания. И сколько бы ни прошло времени, им это все аукнется", - сказал Володин.
Как сообщал ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, Уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей с санкциями за нарушение территориальной деятельности, в качестве наказания предлагается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.