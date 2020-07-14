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Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в РФ и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:33
россия
прибалтика
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
республика крым
украина
общество
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https://ria.ru/20200408/1569727977.html
https://ria.ru/20200714/1574331257.html
Давно пора такой закон принять.
143
Думаю, что наконец Россия задумалась и правильно выбрала свой путь борьбы за независимость, пусть другие думают прежде чем заявлять претензии на Крым, это была и есть Россия, еще многие земли у нас отняли бездумными поступками...
118
45
россия
прибалтика
республика крым
украина
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, прибалтика, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, республика крым, украина, общество

Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

14:26 14.07.2020 (обновлено: 17:33 14.07.2020)
40224
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в РФ и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Государственная дума во вторник рассматривает законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждения части ее территории.
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"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, повлекут за собой наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены, поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят, после того как мы примем нормы этого закона", - сказал Володин на пленарном заседании.
Он добавил, что наказание будет предусматриваться вне зависимости от гражданства сделавшего заявления, "будь то Украина, или Прибалтика, или Соединенные Штаты Америки".
"Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории - подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания. И сколько бы ни прошло времени, им это все аукнется", - сказал Володин.
Как сообщал ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, Уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей с санкциями за нарушение территориальной деятельности, в качестве наказания предлагается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
Павел Крашенинников
Вчера, 13:54
В Госдуме объяснили понятие демаркации в проекте о целостности территории
3262622652
Обсудить 45
РоссияПрибалтикаПавел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинРеспублика КрымУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Давно пора такой закон принять.
14 июля, 14:40
ppiligrimwl
124220015
Думаю, что наконец Россия задумалась и правильно выбрала свой путь борьбы за независимость, пусть другие думают прежде чем заявлять претензии на Крым, это была и есть Россия, еще многие земли у нас отняли бездумными поступками...
14 июля, 14:55
Alex Grosh
98310115
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