СК заявил о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде

Также следователи установили имена соучастников его преступлений, среди которых бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников.

Как уточнила Петренко, новые факты вскрыли при расследовании первого дела против экс-министра. По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний — Сибирской энергетической компании и "Региональных электрических сетей" — четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.

Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленным на его тайные офшоры. Для его продажи экс-чиновник через других участников передал Власову, Балан и Роженковой 78 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа. Они, в свою очередь, сообщили потенциальному покупателю важную информацию о компании.

В прошлом августе против бывшего министра возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В СК считают, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, когда возглавлял Открытое правительство, и заработал 32 миллиарда рублей.

Третье уголовное дело связано с отмыванием преступных доходов, мошенничеством и организацией преступной группы. Все арестованные активы оценивают в 27 миллиардов рублей.