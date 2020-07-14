Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574333108.html
СК заявил о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
В деле бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова появились новые эпизоды — о легализации похищенных через кипрские офшоры денег, сообщила... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:44
светлана петренко
открытое правительство
михаил абызов
дело экс-министра абызова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155790/32/1557903293_0:0:3070:1727_1400x0_80_0_0_3bffbeea35fefcdda9838a2479497d9c.jpg
https://ria.ru/20200408/1569777115.html
https://ria.ru/20200709/1574099736.html
Вор должен сидеть в тюрьме! Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. (Глеб Жеглов)
42
Видимо не открутиться.
24
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155790/32/1557903293_0:0:3070:1727_1400x0_80_0_0_3bffbeea35fefcdda9838a2479497d9c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155790/32/1557903293_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_e9efda9f47c16c0cd8ae4ddce8cde353.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155790/32/1557903293_393:0:2441:2048_1400x0_80_0_0_fb49e14e7e198c81d693f7b08f3191bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана петренко, открытое правительство, михаил абызов, дело экс-министра абызова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК заявил о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

14:25 14.07.2020 (обновлено: 15:44 14.07.2020)
7882
© РИА Новости / Рамиль СитдиковБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В деле бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова появились новые эпизоды — о легализации похищенных через кипрские офшоры денег, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Также следователи установили имена соучастников его преступлений, среди которых бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников.
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
8 апреля, 22:58
Михаил Абызов женился в "Лефортово", несмотря на карантин
Как уточнила Петренко, новые факты вскрыли при расследовании первого дела против экс-министра. По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний — Сибирской энергетической компании и "Региональных электрических сетей" — четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.
Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленным на его тайные офшоры. Для его продажи экс-чиновник через других участников передал Власову, Балан и Роженковой 78 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа. Они, в свою очередь, сообщили потенциальному покупателю важную информацию о компании.
В прошлом августе против бывшего министра возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В СК считают, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, когда возглавлял Открытое правительство, и заработал 32 миллиарда рублей.
Третье уголовное дело связано с отмыванием преступных доходов, мошенничеством и организацией преступной группы. Все арестованные активы оценивают в 27 миллиардов рублей.
Абызов себя виновным не признает, сейчас он находится в СИЗО. Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
Адвокат Александр Вершинин
9 июля, 11:17
Суд продлил домашний арест адвокату Абызова Вершинину
168107356
Обсудить 8
Светлана ПетренкоОткрытое правительствоМихаил АбызовДело экс-министра АбызоваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Вор должен сидеть в тюрьме! Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. (Глеб Жеглов)
14 июля, 16:04
БНБрутал Натурал
4200000
Видимо не открутиться.
14 июля, 15:38
Егор Панкратов
11130000
Рекомендуем
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Глава РФПИ рассказал о поставках "Авифавира" за рубеж
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Заседание суда по делу движения Новое величие
Обвинение запросило по делу "Нового величия" три реальных срока
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана
В Баку заявили о гибели двух офицеров из-за обстрела со стороны Армении
Дмитрий Кулеба
Глава украинского МИД пожаловался на Саакашвили
Пляж одного из Мальдивских островов
АТОР назвала готовые принимать туристов из России страны
Ветеран Иван Несмеянов
"Страшно до сих пор". Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния