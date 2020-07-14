https://ria.ru/20200714/1574333108.html
СК заявил о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
В деле бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова появились новые эпизоды — о легализации похищенных через кипрские офшоры денег, сообщила... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:25
2020-07-14T15:44
светлана петренко
открытое правительство
михаил абызов
дело экс-министра абызова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155790/32/1557903293_0:0:3070:1727_1400x0_80_0_0_3bffbeea35fefcdda9838a2479497d9c.jpg
https://ria.ru/20200408/1569777115.html
https://ria.ru/20200709/1574099736.html
Брутал Натурал
Вор должен сидеть в тюрьме! Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. (Глеб Жеглов)
42
Егор Панкратов
Видимо не открутиться.
24
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155790/32/1557903293_0:0:3070:1727_1400x0_80_0_0_3bffbeea35fefcdda9838a2479497d9c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155790/32/1557903293_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_e9efda9f47c16c0cd8ae4ddce8cde353.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155790/32/1557903293_393:0:2441:2048_1400x0_80_0_0_fb49e14e7e198c81d693f7b08f3191bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, открытое правительство, михаил абызов, дело экс-министра абызова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
В деле бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова
появились новые эпизоды — о легализации похищенных через кипрские офшоры денег, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко
.
Также следователи установили имена соучастников его преступлений, среди которых бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников.
Как уточнила Петренко, новые факты вскрыли при расследовании первого дела против экс-министра. По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний — Сибирской энергетической компании и "Региональных электрических сетей" — четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.
Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленным на его тайные офшоры. Для его продажи экс-чиновник через других участников передал Власову, Балан и Роженковой 78 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа. Они, в свою очередь, сообщили потенциальному покупателю важную информацию о компании.
В прошлом августе против бывшего министра возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В СК считают, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, когда возглавлял Открытое правительство, и заработал 32 миллиарда рублей.
Третье уголовное дело связано с отмыванием преступных доходов, мошенничеством и организацией преступной группы. Все арестованные активы оценивают в 27 миллиардов рублей.
Абызов себя виновным не признает, сейчас он находится в СИЗО. Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.