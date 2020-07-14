Дистанционное голосование проведут на муниципальных выборах в Москве

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование проведут на выборах муниципальных депутатов в Дмитрий Реут. Дистанционное электронное голосование проведут на выборах муниципальных депутатов в Москве в единый день голосования 13 сентября, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома

"Московская городская избирательная комиссия решила определить, что на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 и на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Марьино по многомандатному избирательному округу №1, проводимых 13 сентября 2020 года, проводится дистанционное электронное голосование", - сообщил Реут.

В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.

В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование.