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Дистанционное голосование проведут на муниципальных выборах в Москве
Дистанционное электронное голосование проведут на выборах муниципальных депутатов в Москве в единый день голосования 13 сентября, сообщил РИА Новости зампред... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:21
дмитрий реут
мосгоризбирком
нижний новгород
москва
политика
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353
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дмитрий реут , мосгоризбирком, нижний новгород, москва, политика

Дистанционное голосование проведут на муниципальных выборах в Москве

14:21 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Реут
Дмитрий Реут
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Реут. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование проведут на выборах муниципальных депутатов в Москве в единый день голосования 13 сентября, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Московская городская избирательная комиссия решила определить, что на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 и на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Марьино по многомандатному избирательному округу №1, проводимых 13 сентября 2020 года, проводится дистанционное электронное голосование", - сообщил Реут.
В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование.
Впервые дистанционное электронное голосование было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование было признано успешным.
Голосование на выборах
10 июля, 12:27
ОП готова направлять наблюдателей на выборы
2100211
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Дмитрий РеутМосгоризбиркомНижний НовгородМоскваПолитика
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