https://ria.ru/20200714/1574332795.html
Дистанционное голосование проведут на муниципальных выборах в Москве
Дистанционное электронное голосование проведут на выборах муниципальных депутатов в Москве в единый день голосования 13 сентября, сообщил РИА Новости зампред... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:21
2020-07-14T14:21
дмитрий реут
мосгоризбирком
нижний новгород
москва
политика
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РИА Новости
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дмитрий реут , мосгоризбирком, нижний новгород, москва, политика
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Дистанционное электронное голосование проведут на выборах муниципальных депутатов в Москве
в единый день голосования 13 сентября, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут
.
"Московская городская избирательная комиссия решила определить, что на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 и на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Марьино по многомандатному избирательному округу №1, проводимых 13 сентября 2020 года, проводится дистанционное электронное голосование", - сообщил Реут.
В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде
- наравне с обычным было организовано электронное голосование.
Впервые дистанционное электронное голосование было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование было признано успешным.