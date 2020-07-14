МАК создал комиссию для расследования крушения Ан-2 под Нижним Новгородом

В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке

В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке

По информации МЧС, в 4.10 мск понедельника поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. Один человек погиб, еще один пострадал, с ожогами он был доставлен в центральную районную больницу.