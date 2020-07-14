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МАК создал комиссию для расследования крушения Ан-2 под Нижним Новгородом
Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:21
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ан-2, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

МАК создал комиссию для расследования крушения Ан-2 под Нижним Новгородом

14:21 14.07.2020
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© Фото : МЧС РФСамолет Ан-2 упал в Нижегородской области
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
© Фото : МЧС РФ
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении МАК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
14 июня, 14:51
В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке
По информации МЧС, в 4.10 мск понедельника поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. Один человек погиб, еще один пострадал, с ожогами он был доставлен в центральную районную больницу.
Приволжское СУ на транспорте СК России сообщило, что заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По одной из версий, потерпевший крушение Ан-2 мог задеть провода.
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Ан-2Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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