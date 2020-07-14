Тихановская вряд ли объединит белорусскую оппозицию, заявил эксперт

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Светлана Тихановская, которую Центризбирком Белоруссии зарегистрировал кандидатом на пост президента республики, вряд ли имеет шансы на успех на выборах и не сможет стать центром консолидации оппозиции в предвыборной гонке, заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш.
Тихановская – супруга популярного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, который в настоящее время находится под стражей в рамках уголовных дел. Ранее сам Тихановский планировал участвовать в президентских выборах, однако не смог зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом, после чего решение баллотироваться на выборах приняла его супруга.
"В отсутствие финансирования, без ресурсов кампания вряд ли имеет шансы на успех, тем более у этой кампании был курс, скорее, на подрыв ситуации, а не на победу. В этом плане Тихановская сама по себе вряд ли представляет какую-то угрозу (для Лукашенко – ред.) и вряд ли способна стать центром консолидации (оппозиции – ред.)", - сказал Коктыш.
"В условиях, что сам Тихановский сидит и ему предъявлено обвинение, и его кампания велась без правил, часто ниже пояса, я думаю, что в этой ситуации кампания самой Тихановской будет достаточно спокойной и вряд ли будет идти в том же духе, что и до ареста Тихановского", - считает он.
ЦИК Белоруссии допустил к выборам президента, которые состоятся 9 августа, пятерых кандидатов. В президентской гонке примут участие действующий глава государства Александр Лукашенко, который идет на шестой срок, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень и Тихановская.
С 14 июля в Белоруссии начинается предвыборная агитация, которая завершится 8 августа.
Предыдущие президентские выборы прошли в Белоруссии 2015 году, победу тогда одержал Лукашенко. Он занимает высший государственный пост уже на протяжении 26 лет.