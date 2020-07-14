Тихановская вряд ли объединит белорусскую оппозицию, заявил эксперт

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Светлана Тихановская , которую Центризбирком Белоруссии зарегистрировал кандидатом на пост президента республики, вряд ли имеет шансы на успех на выборах и не сможет стать центром консолидации оппозиции в предвыборной гонке, заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш

Тихановская – супруга популярного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, который в настоящее время находится под стражей в рамках уголовных дел. Ранее сам Тихановский планировал участвовать в президентских выборах, однако не смог зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом, после чего решение баллотироваться на выборах приняла его супруга.

"В отсутствие финансирования, без ресурсов кампания вряд ли имеет шансы на успех, тем более у этой кампании был курс, скорее, на подрыв ситуации, а не на победу. В этом плане Тихановская сама по себе вряд ли представляет какую-то угрозу (для Лукашенко – ред.) и вряд ли способна стать центром консолидации (оппозиции – ред.)", - сказал Коктыш.

"В условиях, что сам Тихановский сидит и ему предъявлено обвинение, и его кампания велась без правил, часто ниже пояса, я думаю, что в этой ситуации кампания самой Тихановской будет достаточно спокойной и вряд ли будет идти в том же духе, что и до ареста Тихановского", - считает он.

С 14 июля в Белоруссии начинается предвыборная агитация, которая завершится 8 августа.