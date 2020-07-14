Тихановская хочет объединить усилия с командами Цепкало и Бабарико

"Справедливые выборы в нашей стране на сегодняшний момент практически невозможны. Мы находимся в той ситуации, когда мы не должны опускать руки, мы должны перестроиться, мы должны объединиться, мы должны найти силы, чтобы бороться с системой, которая построена за 26 лет", - сказал Черечень по итогам заседания ЦИК во вторник. Он отметил, что в ближайшие дни будет принято решение о возможном сотрудничестве с командами других "демократических кандидатов", готовыми к совместной работе и отстаиванию совместной повестки. Комментируя возможность объединения усилий с командами Бабарико и Цепкало, Черечень сказал, что "это – перспективное направление взаимодействия наших штабов".

В свою очередь Тихановская, чей муж Сергей находится в СИЗО в рамках уголовных дел, предположила, что будут внесены изменения в проведение ее предвыборной кампании в связи с нерегистрацией "двух альтернативных претендентов". "Мы подумаем над этим… Не исключаю такой возможности (объединения усилий – ред.), - добавила она.