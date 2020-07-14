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Тихановская хочет объединить усилия с командами Цепкало и Бабарико
Председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, лидер общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и безработная... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:46
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
сергей черечень
цик белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
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белоруссия
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андрей дмитриев (политик, белоруссия), сергей черечень, цик белоруссии, валерий цепкало, светлана тихановская, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Тихановская хочет объединить усилия с командами Цепкало и Бабарико

14:19 14.07.2020 (обновлено: 14:46 14.07.2020)
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© Фото : belsat.eu / Ирина АреховскаяСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© Фото : belsat.eu / Ирина Ареховская
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, лидер общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и безработная Светлана Тихановская, которых во вторник ЦИК Белоруссии зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты на выборах 9 августа, заявили, что не исключают возможность объединения усилий с командами экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которым было отказано в регистрации.
"Справедливые выборы в нашей стране на сегодняшний момент практически невозможны. Мы находимся в той ситуации, когда мы не должны опускать руки, мы должны перестроиться, мы должны объединиться, мы должны найти силы, чтобы бороться с системой, которая построена за 26 лет", - сказал Черечень по итогам заседания ЦИК во вторник. Он отметил, что в ближайшие дни будет принято решение о возможном сотрудничестве с командами других "демократических кандидатов", готовыми к совместной работе и отстаиванию совместной повестки. Комментируя возможность объединения усилий с командами Бабарико и Цепкало, Черечень сказал, что "это – перспективное направление взаимодействия наших штабов".
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В свою очередь Тихановская, чей муж Сергей находится в СИЗО в рамках уголовных дел, предположила, что будут внесены изменения в проведение ее предвыборной кампании в связи с нерегистрацией "двух альтернативных претендентов". "Мы подумаем над этим… Не исключаю такой возможности (объединения усилий – ред.), - добавила она.
Кандидат в президенты Дмитриев заявил, что его штаб будет вести переговоры о сотрудничестве с другими претендентами на высший государственный пост. "Посмотрим, как это может быть, какие могут быть формы. Я так понимаю, что еще рано ставить точку насчет Бабарико и Цепкало, так как они еще пойдут в суд (обжаловать решение ЦИК о нерегистрации – ред.). С одной стороны, мы понимаем, как работает судебная система, а с другой - мне нравится, как они борются за людей, за голоса, а вдруг они победят (в суде – ред.) – я будут только приветствовать и готов в этом помогать", - сказал он.
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Андрей Дмитриев (политик, Белоруссия)Сергей ЧереченьЦИК БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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