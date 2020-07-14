https://ria.ru/20200714/1574332572.html
Новый клип Артура Пирожкова набрал более двух миллионов просмотров
Новый клип шоумена и певца Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, на трек "Перетанцуй меня" за несколько дней набрал более двух... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:59
2020-07-14T17:59
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ревва, новости культуры, шоу-бизнес, youtube
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый клип шоумена и певца Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, на трек "Перетанцуй меня" за несколько дней набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.
В ролике, который снял режиссер Сергей Спыну (Сергей Grey), исполнитель бросает вызов масочному режиму и самоизоляции. Он выходит из темной квартиры во двор и приглашает всех желающих присоединится к его танцу. Спустя время движения за Пирожковым повторяет целая толпа, одетая в маски и перчатки. Но в итоге все участники видео их снимают.
Ранее певец разместил
в инстаграме пост, в котором рассказал, что запускает новый флешмоб, посвященный клипу: "Участвуйте во всепланетном челлендже, учите движения, снимайте свои видео, отмечайте меня под ними, ставьте хештег #Перетанцуйменя в Instagram или TikTok".
В тиктоке за несколько дней видео под эти тегом набрали почти 31 миллион просмотров, а в инстаграме появилось более тысячи публикаций.