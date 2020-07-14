Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200714/1574332572.html
Новый клип Артура Пирожкова набрал более двух миллионов просмотров
Новый клип шоумена и певца Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, на трек "Перетанцуй меня" за несколько дней набрал более двух... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:59
культура
александр ревва
новости культуры
шоу-бизнес
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574187526_287:0:1686:787_1400x0_80_0_0_5a925e8500e8b3390f1ebe5ffb143220.jpg
https://ria.ru/20200522/1571823159.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574187526_287:0:1686:787_1400x0_80_0_0_5a925e8500e8b3390f1ebe5ffb143220.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574187526_462:0:1511:787_1400x0_80_0_0_94b092b69efeeeaf597a68825527b709.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574187526_593:0:1380:787_1400x0_80_0_0_66426856d081907e8f0827d475c8cdba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр ревва, новости культуры, шоу-бизнес, youtube

Новый клип Артура Пирожкова набрал более двух миллионов просмотров

17:59 14.07.2020
2276
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый клип шоумена и певца Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, на трек "Перетанцуй меня" за несколько дней набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.
В ролике, который снял режиссер Сергей Спыну (Сергей Grey), исполнитель бросает вызов масочному режиму и самоизоляции. Он выходит из темной квартиры во двор и приглашает всех желающих присоединится к его танцу. Спустя время движения за Пирожковым повторяет целая толпа, одетая в маски и перчатки. Но в итоге все участники видео их снимают.
Ранее певец разместил в инстаграме пост, в котором рассказал, что запускает новый флешмоб, посвященный клипу: "Участвуйте во всепланетном челлендже, учите движения, снимайте свои видео, отмечайте меня под ними, ставьте хештег #Перетанцуйменя в Instagram или TikTok".
В тиктоке за несколько дней видео под эти тегом набрали почти 31 миллион просмотров, а в инстаграме появилось более тысячи публикаций.
Кадр из клипа на песню Зацепила Александра Реввы (Артура Пирожкова)
22 мая, 16:13Культура
Клип Артура Пирожкова на трек "Зацепила" набрал 200 миллионов просмотров
000101
КультураАлександр РевваНовости культурыШоу-бизнесYouTube
Рекомендуем
Гала-концерт Песни для Аллы
Рома Зверь выступил с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге
Янка Дягилева на фото Олега Зотова, Ленинград, 1989
Начались съемки фильма о рок-певице Янке Дягилевой
Велосипедист на Пушкинском мосту в Москве
Велосипедист преодолел более пяти тысяч километров на пути в Крым
Посетители галереи Giorgio Persano (Турин) на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских
Кадр из фильма Джокер
Тодд Филлипс опубликовал не изданные ранее кадры со съемок "Джокера"
Кадр из фильма Дэдпул 2
Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом
Роджер Тейлор - Isolation
Барабанщик The Queen выложил клип на песню про изоляцию
Новая работа Banksy в Лондонском метро
Бэнкси выложил видео, на котором рисует крыс в метро
Кофе Фраппе
Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения
Продюсер Яна Рудковская
"Смотрю вам мало крови": Рудковская прокомментировала ситуацию с Дакотой
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Похищенная работа британского художника Бэнкси, посвященная жертвам террористической атаки в клубе Bataclan в Париже, которую нашли итальянские полицейские
Италия вернула Франции украденную работу Бэнкси
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Здание Ломбардного дома Мехико
В Мехико обнаружили руины дворца ацтеков и резиденции Эрнана Кортеса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния