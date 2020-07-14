Новый клип Артура Пирожкова набрал более двух миллионов просмотров

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый клип шоумена и певца Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, на трек "Перетанцуй меня" за несколько дней набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.

В ролике, который снял режиссер Сергей Спыну (Сергей Grey), исполнитель бросает вызов масочному режиму и самоизоляции. Он выходит из темной квартиры во двор и приглашает всех желающих присоединится к его танцу. Спустя время движения за Пирожковым повторяет целая толпа, одетая в маски и перчатки. Но в итоге все участники видео их снимают.

Ранее певец разместил в инстаграме пост, в котором рассказал, что запускает новый флешмоб, посвященный клипу: "Участвуйте во всепланетном челлендже, учите движения, снимайте свои видео, отмечайте меня под ними, ставьте хештег #Перетанцуйменя в Instagram или TikTok".