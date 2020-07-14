https://ria.ru/20200714/1574332434.html
В Судане при нападении неизвестных погибли не менее девяти человек
По меньшей мере девять человек погибли, 18 получили ранения в результате вооруженного нападения в провинции Северный Дарфур на западе Судана, сообщает газета... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:15
2020-07-14T14:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарфур, юнамид, судан, оон, в мире