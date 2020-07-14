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В Судане при нападении неизвестных погибли не менее девяти человек
По меньшей мере девять человек погибли, 18 получили ранения в результате вооруженного нападения в провинции Северный Дарфур на западе Судана, сообщает газета... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:15
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353
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дарфур, юнамид, судан, оон, в мире

В Судане при нападении неизвестных погибли не менее девяти человек

14:15 14.07.2020
108
© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez FarranПатруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан
Патруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан
© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez Farran
Патруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 18 получили ранения в результате вооруженного нападения в провинции Северный Дарфур на западе Судана, сообщает газета Al-Sudani.
Как сообщили изданию местные жители, вооруженные формирования напали на лагерь для внутренне перемещенных лиц, расположенный в 16 километрах к западу от города Кутум. Сообщается, что нападавшие также устроили пожар и угнали транспортные средства. 
Суданские военнослужащие в Хартуме
14 мая, 01:13
На юго-западе Судана в ходе столкновений погибли более 20 человек
Отмечается, что на место нападения прибыли сотрудники Миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре (ЮНАМИД).
В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
9 марта, 14:02
Премьер-министр Судана рассказал о своем состоянии после покушения
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ДарфурЮНАМИДСуданООНВ мире
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