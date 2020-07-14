Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в реке Прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в реке Реж Свердловской области , сообщает во вторник надзорное ведомство региона.

"Алапаевская городская прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с гибелью рыбы в реке Реж вблизи села Клевакино Алапаевского района. По предварительной информации, всплывшую на поверхность по обоим берегам реки Реж мертвую рыбу обнаружили 11 июля 2020 года местные жители", - говорится в сообщении.

К проведению проверки прокуратура привлекла специалистов, которые возьмут образцы рыбы для установления причины ее массовой гибели, а также пробы воды для анализа на загрязняющие вещества.