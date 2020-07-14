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Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке на Урале
Прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в реке Реж в Свердловской области, сообщает во вторник надзорное ведомство региона. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:13
2020-07-14T14:13
урал
происшествия
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урал, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости.
Прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в реке Реж
в Свердловской области
, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.
"Алапаевская городская прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с гибелью рыбы в реке Реж вблизи села Клевакино Алапаевского района. По предварительной информации, всплывшую на поверхность по обоим берегам реки Реж мертвую рыбу обнаружили 11 июля 2020 года местные жители", - говорится в сообщении.
К проведению проверки прокуратура привлекла специалистов, которые возьмут образцы рыбы для установления причины ее массовой гибели, а также пробы воды для анализа на загрязняющие вещества.
По результатам надзорных мероприятий прокуратура при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер реагирования, отмечается в сообщении