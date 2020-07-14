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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574332247.html
В США за сутки выявили более 58 тысяч новых случаев коронавируса
Более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:11
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 58 тысяч новых случаев коронавируса

14:11 14.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее в США были зафиксированы более 59 тысяч случаев заражения и 428 летальных исходов.
По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 58 114 случаев заражения COVID-19, умерли 400 пациентов с коронавирусом.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 364 547 случаев заражения коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели более миллиона заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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