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Мастерская "Сенеж" и Учи.ру научат педагогов техникам геймификации
Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и онлайн-платформа Учи.ру начинают совместный проект по обучению учителей... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:11
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
образование - общество

Мастерская "Сенеж" и Учи.ру научат педагогов техникам геймификации

14:11 14.07.2020
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© Depositphotos / racornДистанционное обучение
Дистанционное обучение
© Depositphotos / racorn
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и онлайн-платформа Учи.ру начинают совместный проект по обучению учителей техникам геймификации - использования на онлайн-уроках элементов игры и разработке учебных программ по правилам игровых сценариев, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект стартует 17 июля, на первой встрече речь пойдет о применении игровых техник в начальной школе, где можно использовать популярные мультфильмы или сказки в качестве "игровой рамки" - сценария урока, что поможет ученику легко включится в игру, сюжет которой он уже знает. Вторая онлайн-встреча состоится 24 июля , на ней слушатели узнают об основных моделях смешанного обучения, ключевых трендах рынка Flipclass.
"Достаточно быстрый переход на дистанционное образование в период пандемии открыл для наших школ много возможностей, связанных с цифровизацией и доступом к ресурсам интернета. Но при этом выросли и требования к компетенциям учителя. Педагог уже не может просто прочитать урок детям, которые никуда не денутся из учебного класса, будут слушать. Учителю нужно быть интересным, креативным, а процесс обучения должен увлекать школьников. Взрослые играют в компьютерные игры, а для детей игра – это естественный процесс. Если это умело использовать, то процесс обучения из навязанного и не всегда желаемого, может превратиться в некое сказочное путешествие или приключение, где ребенок получает оценки и знания", – привели в пресс-службе пояснение старшего методиста Мастерской управления "Сенеж" Анны Завалиной, которая проведет вебинары.
Подключиться к трансляции или посмотреть вебинары в записи можно будет бесплатно на YouTube-канале Учи.ру
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