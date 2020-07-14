Мастерская "Сенеж" и Учи.ру научат педагогов техникам геймификации

Проект стартует 17 июля, на первой встрече речь пойдет о применении игровых техник в начальной школе, где можно использовать популярные мультфильмы или сказки в качестве "игровой рамки" - сценария урока, что поможет ученику легко включится в игру, сюжет которой он уже знает. Вторая онлайн-встреча состоится 24 июля , на ней слушатели узнают об основных моделях смешанного обучения, ключевых трендах рынка Flipclass.

"Достаточно быстрый переход на дистанционное образование в период пандемии открыл для наших школ много возможностей, связанных с цифровизацией и доступом к ресурсам интернета. Но при этом выросли и требования к компетенциям учителя. Педагог уже не может просто прочитать урок детям, которые никуда не денутся из учебного класса, будут слушать. Учителю нужно быть интересным, креативным, а процесс обучения должен увлекать школьников. Взрослые играют в компьютерные игры, а для детей игра – это естественный процесс. Если это умело использовать, то процесс обучения из навязанного и не всегда желаемого, может превратиться в некое сказочное путешествие или приключение, где ребенок получает оценки и знания", – привели в пресс-службе пояснение старшего методиста Мастерской управления "Сенеж" Анны Завалиной, которая проведет вебинары.