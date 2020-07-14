Госдума проведет два заседания на этой неделе

"Мы в принципе с вами, если так будем работать плодотворно, за сегодняшний-завтрашний день рассмотрим повестку, которую планировали рассмотреть в том числе в четверг. Потому что у нас эта неделя дополнительно была объявлена как пленарная. В этой связи вы не будете возражать, если мы сегодня и завтра поработаем в напряженном режиме, а, соответственно, четверг посвятите работе с избирателями, работе в комитетах?" - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.