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Госдума проведет два заседания на этой неделе
Госдума проведет два вместо трех пленарных заседаний на этой неделе, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:10
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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госдума рф, вячеслав володин, политика

Госдума проведет два заседания на этой неделе

14:10 14.07.2020
88
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госдума проведет два вместо трех пленарных заседаний на этой неделе, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы в принципе с вами, если так будем работать плодотворно, за сегодняшний-завтрашний день рассмотрим повестку, которую планировали рассмотреть в том числе в четверг. Потому что у нас эта неделя дополнительно была объявлена как пленарная. В этой связи вы не будете возражать, если мы сегодня и завтра поработаем в напряженном режиме, а, соответственно, четверг посвятите работе с избирателями, работе в комитетах?" - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.
Депутаты это предложение поддержали.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:29
Госдума приняла пакет законов о "народном" бюджетировании
200001
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Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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