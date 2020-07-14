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В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
Число случаев заражения COVID-19 в Марокко превысило 16 тысяч, более 13 тысяч пациентов выздоровели, сообщило министерство здравоохранения страны во вторник. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:07
2020-07-14T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
марокко
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, марокко, в мире
КАИР, 14 июл - РИА Новости.
Число случаев заражения COVID-19
в Марокко
превысило 16 тысяч, более 13 тысяч пациентов выздоровели, сообщило министерство здравоохранения страны во вторник.
За сутки в королевстве зарегистрировано 111 новых случаев инфицирования и один случай с летальным исходом. Согласно размещенной на сайте минздрава статистике, общее число случаев заражения возросло до 16 047. С начала эпидемии скончались 256 человек, выздоровели 13 403.
Отметка в 15 тысяч заболевших была преодолена 9 июля.
Власти Марокко объявили на прошлой неделе о продлении до 10 августа режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. При этом с 14 июля решено частично возобновить морское и авиационное сообщение. Для посадки на рейс гражданам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, а также пройти серологический тест на коронавирус.
С 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешена работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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