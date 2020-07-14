В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч

КАИР, 14 июл - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения COVID-19 Марокко превысило 16 тысяч, более 13 тысяч пациентов выздоровели, сообщило министерство здравоохранения страны во вторник.

За сутки в королевстве зарегистрировано 111 новых случаев инфицирования и один случай с летальным исходом. Согласно размещенной на сайте минздрава статистике, общее число случаев заражения возросло до 16 047. С начала эпидемии скончались 256 человек, выздоровели 13 403.

Отметка в 15 тысяч заболевших была преодолена 9 июля.

Власти Марокко объявили на прошлой неделе о продлении до 10 августа режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. При этом с 14 июля решено частично возобновить морское и авиационное сообщение. Для посадки на рейс гражданам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, а также пройти серологический тест на коронавирус.

С 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешена работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.