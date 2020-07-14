В Евросоюзе не видят альтернативы политическому урегулированию в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. В Европейском союзе не видят альтернативы политическому урегулированию конфликта в Ливии на основе берлинской конференции, сказала представитель Европейской комиссии на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать призыв парламента востока Ливии к Египту оказать поддержку в борьбе против "иностранного вмешательства".
"Вчера состоялось заседание совета министров иностранных дел, на котором, в том числе, обсуждалась ситуация в Ливии… Там говорилось, что ситуация остается сложной, продолжаются нарушения оружейного эмбарго, мы намерены усилить режим санкций, чтобы резолюция ООН выполнялась. Жозеп Борель дал ясно понять, что единственное возможное решение - это политический процесс на основе берлинской конференции", - сказала представитель Еврокомиссии.
Ранее палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. Как говорилось в заявлении парламента, Ливия и Египет должны совместными усилиями "нанести поражение оккупанту и сохранить общую безопасность и стабильность в стране и регионе".
В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Египет на минувшей неделе также провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.