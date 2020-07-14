В Евросоюзе не видят альтернативы политическому урегулированию в Ливии

Эксперт надеется, что Египет не станет вмешиваться в конфликт в Ливии

Эксперт надеется, что Египет не станет вмешиваться в конфликт в Ливии

Ранее палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. Как говорилось в заявлении парламента, Ливия и Египет должны совместными усилиями "нанести поражение оккупанту и сохранить общую безопасность и стабильность в стране и регионе".