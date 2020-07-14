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В Евросоюзе не видят альтернативы политическому урегулированию в Ливии
В Европейском союзе не видят альтернативы политическому урегулированию конфликта в Ливии на основе берлинской конференции, сказала представитель Европейской... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:00
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
еврокомиссия
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ливия
оон
египет
в мире
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353
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, еврокомиссия, триполи, ливия, оон, египет, в мире

В Евросоюзе не видят альтернативы политическому урегулированию в Ливии

14:00 14.07.2020
128
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. В Европейском союзе не видят альтернативы политическому урегулированию конфликта в Ливии на основе берлинской конференции, сказала представитель Европейской комиссии на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать призыв парламента востока Ливии к Египту оказать поддержку в борьбе против "иностранного вмешательства".
"Вчера состоялось заседание совета министров иностранных дел, на котором, в том числе, обсуждалась ситуация в Ливии… Там говорилось, что ситуация остается сложной, продолжаются нарушения оружейного эмбарго, мы намерены усилить режим санкций, чтобы резолюция ООН выполнялась. Жозеп Борель дал ясно понять, что единственное возможное решение - это политический процесс на основе берлинской конференции", - сказала представитель Еврокомиссии.
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Вчера, 12:25
Эксперт надеется, что Египет не станет вмешиваться в конфликт в Ливии
Ранее палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. Как говорилось в заявлении парламента, Ливия и Египет должны совместными усилиями "нанести поражение оккупанту и сохранить общую безопасность и стабильность в стране и регионе".
В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Египет на минувшей неделе также провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиЕврокомиссияТриполиЛивияООНЕгипетВ мире
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