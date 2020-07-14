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ГД поддержала проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:57
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россия, госдума рф, общество

ГД поддержала проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

13:57 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.
Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
Инициативой предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, признается экстремизмом.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в конституцию.
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"Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России… Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться", - подчеркнул он.
По словам главы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, проект может быть принят до конца весенней сессии. Правительство РФ законопроект поддержало.
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