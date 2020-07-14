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К выборам президента Белоруссии допустили пять кандидатов
Пять кандидатов допущены к выборам президента Белоруссии, которые состоятся 9 августа, таковы итоги заседания ЦИК республики, прошедшего во вторник. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-15T00:00
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
сергей черечень
анна канопацкая
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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андрей дмитриев (политик, белоруссия), сергей черечень, анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

К выборам президента Белоруссии допустили пять кандидатов

13:57 14.07.2020 (обновлено: 00:00 15.07.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Пять кандидатов допущены к выборам президента Белоруссии, которые состоятся 9 августа, таковы итоги заседания ЦИК республики, прошедшего во вторник.
Таким образом, в президентской гонке примут участие действующий глава государства Александр Лукашенко, который идет на шестой срок, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская, идущая на выборы вместо своего мужа, оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.
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