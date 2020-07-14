https://ria.ru/20200714/1574331231.html
К выборам президента Белоруссии допустили пять кандидатов
Пять кандидатов допущены к выборам президента Белоруссии, которые состоятся 9 августа, таковы итоги заседания ЦИК республики, прошедшего во вторник. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:57
2020-07-15T00:00
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
сергей черечень
анна канопацкая
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156266/34/1562663497_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_02df06bdc5622c47409a610b0b1b1bc3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей дмитриев (политик, белоруссия), сергей черечень, анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире