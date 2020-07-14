К выборам президента Белоруссии допустили пять кандидатов

С 14 июля в Белоруссии начинается предвыборная агитация, которая завершится 8 августа.

Предыдущие президентские выборы прошли в Белоруссии 2015 году, победу тогда одержал Лукашенко. Он занимает высший государственный пост уже на протяжении 26 лет.