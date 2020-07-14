Следователи начали проверку по факту драки свердловского депутата в Крыму

"Проводится процессуальная проверка по факту причинения жителем Первоуральска Свердловской области в ходе бытового конфликта телесных повреждений жителю города Саки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение", - сказала РИА Новости Постнова.