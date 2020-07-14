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Следователи начали проверку по факту драки свердловского депутата в Крыму
Следователи начали проверку по факту причинения жителем Первоуральска Свердловской области в ходе бытового конфликта телесных повреждений жителю крымского... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:53
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
республика крым
происшествия
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свердловская область
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, республика крым, происшествия

Следователи начали проверку по факту драки свердловского депутата в Крыму

13:53 14.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту причинения жителем Первоуральска Свердловской области в ходе бытового конфликта телесных повреждений жителю крымского курортного города Саки, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
"Проводится процессуальная проверка по факту причинения жителем Первоуральска Свердловской области в ходе бытового конфликта телесных повреждений жителю города Саки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение", - сказала РИА Новости Постнова.
При этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в конфликте участвовал депутат Первоуральской городской думы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьРеспублика КрымПроисшествия
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