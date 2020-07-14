Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов

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Истории.doc Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов

Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению городов по всей России. Некоторые затопили полностью или частично, например, Мологу или Калязин, какие-то были перенесены на другие места. Под водой фактически оказалась жизнь целого поколения. Эту трагедию свидетели “большого переселения” и их дети переживают до сих пор.