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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
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Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов
Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению городов по всей России. Некоторые затопили полностью или частично, например, Мологу или Калязин, какие-то были перенесены на другие места. Под водой фактически оказалась жизнь целого поколения. Эту трагедию свидетели “большого переселения” и их дети переживают до сих пор.
2020-07-14T14:00
истории.doc
подкаст
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Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов
Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению городов по всей России. Некоторые затопили полностью или частично, например, Мологу или Калязин, какие-то были перенесены на другие места. Под водой фактически оказалась жизнь целого поколения. Эту трагедию свидетели “большого переселения” и их дети переживают до сих пор.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574330415_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_a353d3a45cd05cfa3840bb248a11a2f4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов

14:00 14.07.2020
931
Истории.doc
Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов
Вчера, 14:00
Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению городов по всей России. Некоторые затопили полностью или частично, например, Мологу или Калязин, какие-то были перенесены на другие места. Под водой фактически оказалась жизнь целого поколения. Эту трагедию свидетели “большого переселения” и их дети переживают до сих пор.
Известный многим со времен уроков истории град Китеж, по легенде, ушёл под воду добровольно, спасаясь от войска татаро-монголов, но эти города — нет. Люди не хотели покидать обжитые места, саботировали переезд. Перед затоплением деревянные избы раскатывали на брёвна и перевозили, кирпичные постройки ломали на стройматериалы, храмы подрывали динамитом.
Споры о том, сколько людей на самом деле тогда погибло и оправданы ли были материальные жертвы, не прекращаются и сейчас. Журналисты МИА "Россия сегодня" Мария Семёнова и Мариам Кочарян собрали воспоминания, истории и легенды людей из подлежащих затоплению городов.
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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