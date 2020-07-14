https://ria.ru/20200714/1574330891.html
Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов
Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению городов по всей России. Некоторые затопили полностью или частично, например, Мологу или Калязин, какие-то были перенесены на другие места. Под водой фактически оказалась жизнь целого поколения. Эту трагедию свидетели “большого переселения” и их дети переживают до сих пор.
2020-07-14T14:00
2020-07-14T14:00
истории.doc
подкаст
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Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов
Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению городов по всей России. Некоторые затопили полностью или частично, например, Мологу или Калязин, какие-то были перенесены на другие места. Под водой фактически оказалась жизнь целого поколения. Эту трагедию свидетели “большого переселения” и их дети переживают до сих пор.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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аудио, подкаст
Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов
Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению городов по всей России. Некоторые затопили полностью или частично, например, Мологу или Калязин, какие-то были перенесены на другие места. Под водой фактически оказалась жизнь целого поколения. Эту трагедию свидетели “большого переселения” и их дети переживают до сих пор.
Известный многим со времен уроков истории град Китеж, по легенде, ушёл под воду добровольно, спасаясь от войска татаро-монголов, но эти города — нет. Люди не хотели покидать обжитые места, саботировали переезд. Перед затоплением деревянные избы раскатывали на брёвна и перевозили, кирпичные постройки ломали на стройматериалы, храмы подрывали динамитом.
Споры о том, сколько людей на самом деле тогда погибло и оправданы ли были материальные жертвы, не прекращаются и сейчас. Журналисты МИА "Россия сегодня" Мария Семёнова и Мариам Кочарян собрали воспоминания, истории и легенды людей из подлежащих затоплению городов.
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Наталия Шашина
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