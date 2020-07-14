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На Урале перед судом предстанет мужчина, который поджег своего начальника
Мужчина, который поджег своего начальника, в результате чего тот скончался, предстанет перед судом в Екатеринбурге, сообщает во вторник прокуратура Свердловской РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:51
свердловский областной суд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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свердловский областной суд, свердловская область, екатеринбург, происшествия

На Урале перед судом предстанет мужчина, который поджег своего начальника

13:51 14.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Мужчина, который поджег своего начальника, в результате чего тот скончался, предстанет перед судом в Екатеринбурге, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.
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Мужчина 1990 года рождения, ранее судимый, обвиняется в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом, уточняет прокуратура.
СУСК по региону сообщает, что днем 14 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, косил траву вблизи одного из домов по переулку Базовый в Екатеринбурге. В ходе работы он вступил в конфликт со своим работодателем. Поводом для конфликта послужило то, что работодатель отказался заплатить обвиняемому за первую половину дня, а выпивший работник не хотел больше трудиться и намеревался уйти домой, чтобы продолжить распитие спиртного.
На почве ссоры обвиняемый схватил канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, которой заправлялись триммеры, и стал обливать своего начальника, а затем при помощи зажигалки поджег потерпевшего, считают следователи. При этом воспламенились также часть тротуара и припаркованный автомобиль "Газель", на которые попала горючая жидкость.
"Все это создало опасность для посторонних граждан, присутствовавших в этот момент вблизи места происшествия, поскольку воспламенившийся автомобиль, в бензобаке которого имелось горючее, мог взорваться. Что касается потерпевшего, то с места происшествия он с обширными тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался от полученных повреждений. Обвиняемый с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан", - отмечается в сообщении.
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