На Урале перед судом предстанет мужчина, который поджег своего начальника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Мужчина, который поджег своего начальника, в результате чего тот скончался, предстанет перед судом в Мужчина, который поджег своего начальника, в результате чего тот скончался, предстанет перед судом в Екатеринбурге , сообщает во вторник прокуратура Свердловской области

"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Мужчина 1990 года рождения, ранее судимый, обвиняется в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом, уточняет прокуратура.

СУСК по региону сообщает, что днем 14 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, косил траву вблизи одного из домов по переулку Базовый в Екатеринбурге. В ходе работы он вступил в конфликт со своим работодателем. Поводом для конфликта послужило то, что работодатель отказался заплатить обвиняемому за первую половину дня, а выпивший работник не хотел больше трудиться и намеревался уйти домой, чтобы продолжить распитие спиртного.

На почве ссоры обвиняемый схватил канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, которой заправлялись триммеры, и стал обливать своего начальника, а затем при помощи зажигалки поджег потерпевшего, считают следователи. При этом воспламенились также часть тротуара и припаркованный автомобиль "Газель", на которые попала горючая жидкость.