https://ria.ru/20200714/1574330786.html
"Ведомости": пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в перечень товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), сообщают "Ведомости"... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:50
2020-07-14T14:34
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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https://ria.ru/20200625/1573454244.html
o-timokhin
Да что вы прикалываетесь, обычная история из серии "морская свинка, это морепродукт или сельхозживотное?".
23
mr. oddball
унизили символ семейной власти (
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:86:2500:1492_1400x0_80_0_0_f482f27f9c4c5f62f661d64fddb57c70.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в перечень товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), сообщают "Ведомости
" со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову
.
Авторы письма указали на правовую неопределенность, которая возникла в связи с вступлением в силу приказа Минфина
, регулирующего деятельность таможенных органов.
Согласно новым правилам, оформлять подакцизные товары теперь должна ЦАТ, руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Ранее таможенники также руководствовались описанием товаров, отметил представитель РАТЭК Антон Гуськов. Новые положения привели к тому, что пульты ДУ попали под один код с электронными сигаретами, в связи с чем их оформление сейчас невозможно ни на ЦАТ, ни на обычной таможне, объяснил он.
По словам Гуськова, из-за правовой неопределенности могут приостановить свою работу российские заводы по сборке электроники, в том числе телевизоров.
В Минфине пояснили, что список товаров, подлежащих оформлению через ЦАТ, содержится в отдельном положении приказа и пультов ДУ там нет.