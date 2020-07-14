Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574330786.html
"Ведомости": пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в перечень товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), сообщают "Ведомости"... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:34
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:86:2500:1492_1400x0_80_0_0_f482f27f9c4c5f62f661d64fddb57c70.jpg
https://ria.ru/20200625/1573454244.html
Да что вы прикалываетесь, обычная история из серии "морская свинка, это морепродукт или сельхозживотное?".
23
унизили символ семейной власти (
10
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:86:2500:1492_1400x0_80_0_0_f482f27f9c4c5f62f661d64fddb57c70.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_275:0:2500:1669_1400x0_80_0_0_f35c4327787924a97a3cf7b93e9213a3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_831:0:2500:1669_1400x0_80_0_0_50b7ef794c2058e6254edef1c5617a17.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

"Ведомости": пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам

13:50 14.07.2020 (обновлено: 14:34 14.07.2020)
15333
© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в перечень товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову.
Авторы письма указали на правовую неопределенность, которая возникла в связи с вступлением в силу приказа Минфина, регулирующего деятельность таможенных органов.
Согласно новым правилам, оформлять подакцизные товары теперь должна ЦАТ, руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Ранее таможенники также руководствовались описанием товаров, отметил представитель РАТЭК Антон Гуськов. Новые положения привели к тому, что пульты ДУ попали под один код с электронными сигаретами, в связи с чем их оформление сейчас невозможно ни на ЦАТ, ни на обычной таможне, объяснил он.
Сотрудник таможенной службы РФ в зале международного аэропорта Домодедово
25 июня, 12:01
Таможня пресекла незаконный вывоз стали атомной подлодки в Китай
По словам Гуськова, из-за правовой неопределенности могут приостановить свою работу российские заводы по сборке электроники, в том числе телевизоров.
В Минфине пояснили, что список товаров, подлежащих оформлению через ЦАТ, содержится в отдельном положении приказа и пультов ДУ там нет.
1196524157
Обсудить 16
Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Да что вы прикалываетесь, обычная история из серии "морская свинка, это морепродукт или сельхозживотное?".
14 июля, 14:46
oo-timokhin
10111001
унизили символ семейной власти (
14 июля, 14:52
momr. oddball
0100000
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Дмитрий Кулеба
Глава украинского МИД пожаловался на Саакашвили
Пляж одного из Мальдивских островов
АТОР назвала готовые принимать туристов из России страны
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Драка с участием сына Бари Алибасова
Сын Бари Алибасова устроил драку на съемках телешоу
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Прохожий в Москве
Названы признаки умных людей
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты
Золотые слитки
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Глава РФПИ рассказал о поставках "Авифавира" за рубеж
Ветеран Иван Несмеянов
"Страшно до сих пор". Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
СК заявил о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния