"Ведомости": пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам

Ранее таможенники также руководствовались описанием товаров, отметил представитель РАТЭК Антон Гуськов. Новые положения привели к тому, что пульты ДУ попали под один код с электронными сигаретами, в связи с чем их оформление сейчас невозможно ни на ЦАТ, ни на обычной таможне, объяснил он.