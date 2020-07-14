В КБР закроют один из госпиталей для пациентов с коронавирусом

Отмечается, что в госпитале работали более 80 сотрудников больницы, в том числе 22 врача. "Сегодня коллектив проводит в помещениях уборку, предстоит неоднократная дезинфекция. Оказание медицинской помощи в здании теперь уже бывшего госпиталя начнется через две недели", - уточняет минздрав.

В Кабардино-Балкарии 5645 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 5034 человека, в госпиталях находится 731 пациент. До последнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве.