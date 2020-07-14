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В КБР закроют один из госпиталей для пациентов с коронавирусом
Один из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом закрывается со среды, в скором времени... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:50
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чегемский район, общество

В КБР закроют один из госпиталей для пациентов с коронавирусом

13:50 14.07.2020
64
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Один из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом закрывается со среды, в скором времени медучреждение начнет работать в обычном режиме, сообщает во вторник региональный минздрав.
"С завтрашнего дня прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций Центральной районной больницы Чегемского района. Госпиталь на 100 коек начал работу ровно месяц назад, за это время здесь получили медицинскую помощь около 200 пациентов, заразившихся коронавирусом и переносивших заболевание в тяжелой форме", - сообщает министерство в аккаунте в Instagram.
Отмечается, что в госпитале работали более 80 сотрудников больницы, в том числе 22 врача. "Сегодня коллектив проводит в помещениях уборку, предстоит неоднократная дезинфекция. Оказание медицинской помощи в здании теперь уже бывшего госпиталя начнется через две недели", - уточняет минздрав.
В Кабардино-Балкарии 5645 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 5034 человека, в госпиталях находится 731 пациент. До последнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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