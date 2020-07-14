https://ria.ru/20200714/1574330754.html
В КБР закроют один из госпиталей для пациентов с коронавирусом
Один из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом закрывается со среды, в скором времени... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:50
2020-07-14T13:50
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости.
Один из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом
закрывается со среды, в скором времени медучреждение начнет работать в обычном режиме, сообщает во вторник региональный минздрав.
"С завтрашнего дня прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций Центральной районной больницы Чегемского района
. Госпиталь на 100 коек начал работу ровно месяц назад, за это время здесь получили медицинскую помощь около 200 пациентов, заразившихся коронавирусом и переносивших заболевание в тяжелой форме", - сообщает министерство в аккаунте в Instagram.
Отмечается, что в госпитале работали более 80 сотрудников больницы, в том числе 22 врача. "Сегодня коллектив проводит в помещениях уборку, предстоит неоднократная дезинфекция. Оказание медицинской помощи в здании теперь уже бывшего госпиталя начнется через две недели", - уточняет минздрав.
В Кабардино-Балкарии 5645 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 5034 человека, в госпиталях находится 731 пациент. До последнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.