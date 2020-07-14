Глава украинского МИД пожаловался на Саакашвили

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна "отгребает" после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили относительно Грузии.
Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также сообщил, что он будет "на передней линии" в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября. Власти Грузии после этого потребовали от Киева разъяснений в связи с заявлениями бывшего грузинского президента и вызвали украинского посла Игоря Долгова. МИД Украины после высказывания Саакашвили заявил, что высоко ценит партнерство с Грузией и готов развивать двусторонние отношения, а слова отдельных неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.
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"Есть гражданин Украины, который не уполномочен правами <...> представлять страну, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина — Михаил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями. Тут в чем дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, отгребает", — заявил Кулеба на брифинге.
Вместе с тем глава украинского внешнеполитического ведомства сказал, что Украина очень ценит двусторонние отношения с Грузией и рассчитывает на стабилизацию отношений и на устранение "этого раздражителя". "Я глубоко убежден, что заявления любого частного лица не могут разрушить или подвесить отношения между нашими народами или отношения между нашими странами", — добавил министр.
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Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.