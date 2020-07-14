Глава украинского МИД пожаловался на Саакашвили

Вместе с тем глава украинского внешнеполитического ведомства сказал, что Украина очень ценит двусторонние отношения с Грузией и рассчитывает на стабилизацию отношений и на устранение "этого раздражителя". "Я глубоко убежден, что заявления любого частного лица не могут разрушить или подвесить отношения между нашими народами или отношения между нашими странами", — добавил министр.