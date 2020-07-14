https://ria.ru/20200714/1574330399.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 94
Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 91 до 94, выздоровели свыше 3,9... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:51
2020-07-14T13:51
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости.
Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией
во Владимирской области
за сутки выросло с 91 до 94, выздоровели свыше 3,9 тысячи человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 12 июля их число достигло 90, на следующие сутки умер еще один пациент.
"За период наблюдения в области отмечено 94 летальных случая. Выздоровели в регионе 3965 пациентов с коронавирусом, в том числе за 13 июля – 145 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 94 человека, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 18 пациентов с ОРВИ и 589 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрировано 5006 случаев заболевания COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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