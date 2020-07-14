Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 94

ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 91 до 94, выздоровели свыше 3,9 тысячи человек, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 12 июля их число достигло 90, на следующие сутки умер еще один пациент.

"За период наблюдения в области отмечено 94 летальных случая. Выздоровели в регионе 3965 пациентов с коронавирусом, в том числе за 13 июля – 145 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 94 человека, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 18 пациентов с ОРВИ и 589 – с пневмонией.

Всего на территории области зарегистрировано 5006 случаев заболевания COVID-19.