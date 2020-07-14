Руденя: площади обрабатываемых земель в регионе увеличиваются

ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. По итогам ярового сева в По итогам ярового сева в Тверской области в этом году посевные площади увеличены на полторы тысяч гектаров, сев озимых культур, по прогнозу, вырастет на 4,7 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ход сезонных сельскохозяйственных работ в Верхневолжье рассматривался во вторник на заседании правительства региона.

"Агропромышленный комплекс региона демонстрирует положительную динамику развития", - сказал на совещании губернатор области Игорь Руденя.

По его словам, наиболее актуальной остается задача ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

"По итогам текущего года необходимо обеспечить рост площади обрабатываемых земель на всей территории Тверской области", – отметил глава региона.

Он поручил региональным министерствам сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений, а также региональной политики совместно с главами муниципальных образований провести индивидуальную работу с сельскохозяйственными предприятиями и собственниками земель. Кроме того, по словам Рудени, необходимо проанализировать реестр владельцев земель сельхозназначения и во взаимодействии с федеральным Россельхознадзором усилить земельный контроль, повысить качество администрирования земель сельхозназначения.

Губернатор отдельно остановился на теме развития льноводства. Этот вопрос, как отметил Руденя, требует особого внимания