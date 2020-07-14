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Тверская область
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Руденя: площади обрабатываемых земель в регионе увеличиваются
По итогам ярового сева в Тверской области в этом году посевные площади увеличены на полторы тысяч гектаров, сев озимых культур, по прогнозу, вырастет на 4,7... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:16
тверская область
тверская область
экономика
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353
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тверская область, экономика

Руденя: площади обрабатываемых земель в регионе увеличиваются

13:41 14.07.2020 (обновлено: 15:16 14.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской области
ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. По итогам ярового сева в Тверской области в этом году посевные площади увеличены на полторы тысяч гектаров, сев озимых культур, по прогнозу, вырастет на 4,7 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ход сезонных сельскохозяйственных работ в Верхневолжье рассматривался во вторник на заседании правительства региона.
"Агропромышленный комплекс региона демонстрирует положительную динамику развития", - сказал на совещании губернатор области Игорь Руденя.
По его словам, наиболее актуальной остается задача ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
"По итогам текущего года необходимо обеспечить рост площади обрабатываемых земель на всей территории Тверской области", – отметил глава региона.
Он поручил региональным министерствам сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений, а также региональной политики совместно с главами муниципальных образований провести индивидуальную работу с сельскохозяйственными предприятиями и собственниками земель. Кроме того, по словам Рудени, необходимо проанализировать реестр владельцев земель сельхозназначения и во взаимодействии с федеральным Россельхознадзором усилить земельный контроль, повысить качество администрирования земель сельхозназначения.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
13 июля, 17:45Тверская область
Руденя: к осени региональные нацпроекты должны быть скорректированы
Губернатор отдельно остановился на теме развития льноводства. Этот вопрос, как отметил Руденя, требует особого внимания
Губернатор поручил профильным министерствам доработать региональную программу развития льноводства, акцентировав внимание на показателях не только производства, но и переработки льноволокна.
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Тверская областьТверская областьЭкономика
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