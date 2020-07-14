АТОР назвала готовые принимать туристов из России страны

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке", — рассказала она НСН.
При этом Ломидзе отметила, что везде действуют определенные ограничения. В большинстве случаев речь идет о том, что турист, пересекающий границу, должен иметь с собой справку об отсутствии COVID-19.
Она добавила, что в ближайшее время список стран, готовых открыть границы для россиян, может пополниться.
"Шестнадцатого июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течение двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании", — отметила исполнительный директор АТОР.
Ранее стало известно, что Росавиация разработала схему поэтапного восстановления международного авиасообщения. В первую очередь перелеты могут возобновить в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.