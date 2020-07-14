Медведев рассказал о развитии системы национальной кибербезопасности

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бороться с виртуальной преступностью стало сложнее, РФ ускорила работу над развитием системы национальной кибербезопасности, сообщил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Есть другой блок проблем, связанный с виртуальной преступностью, с которой стало гораздо труднее бороться. Речь идет о возможных кражах персональных и секретных данных, о торговле запрещенными товарами, все это получило активное, еще более активное распространение, чем это было, скажем, совсем недавно", - сказал Медведев в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".
"Именно поэтому мы ускорили работу над развитием системы национальной кибербезопасности", - отметил он.