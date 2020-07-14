Медведев рассказал о развитии системы национальной кибербезопасности

"Есть другой блок проблем, связанный с виртуальной преступностью, с которой стало гораздо труднее бороться. Речь идет о возможных кражах персональных и секретных данных, о торговле запрещенными товарами, все это получило активное, еще более активное распространение, чем это было, скажем, совсем недавно", - сказал Медведев в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".