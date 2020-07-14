В Литве за сутки выявили один новый случай COVID-19

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Один новый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Литве за минувшие сутки, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что общее число зараженных достигло 1875, всего с начала пандемии выздоровел 1571 человек, 79 умерли.
За понедельник в республике провели 3730 тестов на коронавирус, за все время – 465 396.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.