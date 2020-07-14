Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574329763.html
СПЧ выступил за закрепление голосования в течение нескольких дней
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует закрепить законодательно практику голосования на выборах различного уровня в течение двух-трех... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:35
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573751883_0:0:2970:1671_1400x0_80_0_0_a57f75788f4c5020929edf1082fbdce6.jpg
https://ria.ru/20200713/1574256866.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573751883_0:0:2970:1671_1400x0_80_0_0_a57f75788f4c5020929edf1082fbdce6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573751883_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_69549d0eeb4e74f79df79708a4c55745.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573751883_299:0:2347:2048_1400x0_80_0_0_c872d0078198c13b99f6ee4f556528d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), политика

СПЧ выступил за закрепление голосования в течение нескольких дней

13:35 14.07.2020
141
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует закрепить законодательно практику голосования на выборах различного уровня в течение двух-трех дней, следует из доклада, опубликованного на сайте Совета.
"Практику применения "многодневного голосования" признать правильной в условиях соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Возможность голосования на выборах различного уровня в течении 2-3 дней после анализа опыта общероссийского голосования и обсуждения с экспертным сообществом рекомендовать закрепить законодательно", - говорится в докладе.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
13 июля, 09:49Голосование по поправкам в Конституцию
Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию
300025
Обсудить 1
РоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Политика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев призвал активнее сообщать о необходимости мер по COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке Путина на совещаниях
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Литве за сутки выявили один новый случай COVID-19
Виды Хабаровска
В Кремле считают, что Хабаровскому краю важно сохранить управляемость
Дмитрий Медведев
Политика у ряда стран затмила принципы справедливости, заявил Медведев
Татьяна Москалькова
Москалькова: омбудсменам нужно дать право работать с жалобами на юрлица
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о развитии системы национальной кибербезопасности
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Госдума проведет два заседания на этой неделе
Дмитрий Реут
Дистанционное голосование проведут на муниципальных выборах в Москве
Геннадий Зюганов
Зюганов надеется, что власти отреагирует на ситуацию с совхозом Ленина
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Информация о "минировании" ростовского аэропорта не подтвердилась
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Штаб Цепкало обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Остров Ко Хе Банан Бич
Выяснилось, сколько туристов коронавирус лишил заранее оплаченного отдыха
Голосование
Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния