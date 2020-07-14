СПЧ выступил за закрепление голосования в течение нескольких дней

"Практику применения "многодневного голосования" признать правильной в условиях соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Возможность голосования на выборах различного уровня в течении 2-3 дней после анализа опыта общероссийского голосования и обсуждения с экспертным сообществом рекомендовать закрепить законодательно", - говорится в докладе.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.