https://ria.ru/20200714/1574329719.html
Медведев призвал активнее сообщать о необходимости мер по COVID-19
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал политические партии разных стран активнее информировать граждан о необходимости принимаемых для борьбы с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:35
2020-07-14T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
единая россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868227_0:0:2970:1671_1400x0_80_0_0_1359d5e052233d11f7854b3b71654381.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868227_0:0:2970:1671_1400x0_80_0_0_1359d5e052233d11f7854b3b71654381.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868227_167:0:2896:2047_1400x0_80_0_0_282464d7043ecec9d866d5abf64d8bf0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868227_508:0:2555:2047_1400x0_80_0_0_365de5453dea15f4357be4ce46ab453f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия, в мире
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Председатель "Единой России
" Дмитрий Медведев
призвал политические партии разных стран активнее информировать граждан о необходимости принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса
мер, отметив, что это важно для того, чтобы избежать повторных волн и социального недовольства.
"Учитывая те функции, которые исполняют политические партии в своих странах, я, конечно, призываю всех наших коллег активнее информировать граждан своих стран о необходимости принимаемых мер, потому что существуют всякого рода и отказы от лечения, и так называемое "ковид-диссидентство". Это очень важно, чтобы избежать повторных взрывов (заболеваемости – ред.) и, конечно, социального недовольства", - сказал он в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".
Медведев подчеркнул, что в условиях пандемии доверие к власти становится критически важным и нужно использовать все возможности для того, чтобы помогать пострадавшим.
Он отметил, что Россия и партия ЕР готовы к сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности.
"Мы помогали целому ряду стран, и, конечно, будем делать это и в будущем", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.