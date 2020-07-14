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Медведев призвал активнее сообщать о необходимости мер по COVID-19
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал политические партии разных стран активнее информировать граждан о необходимости принимаемых для борьбы с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:35
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353
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Медведев призвал активнее сообщать о необходимости мер по COVID-19

13:35 14.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал политические партии разных стран активнее информировать граждан о необходимости принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса мер, отметив, что это важно для того, чтобы избежать повторных волн и социального недовольства.
"Учитывая те функции, которые исполняют политические партии в своих странах, я, конечно, призываю всех наших коллег активнее информировать граждан своих стран о необходимости принимаемых мер, потому что существуют всякого рода и отказы от лечения, и так называемое "ковид-диссидентство". Это очень важно, чтобы избежать повторных взрывов (заболеваемости – ред.) и, конечно, социального недовольства", - сказал он в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".
Медведев подчеркнул, что в условиях пандемии доверие к власти становится критически важным и нужно использовать все возможности для того, чтобы помогать пострадавшим.
Он отметил, что Россия и партия ЕР готовы к сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности.
"Мы помогали целому ряду стран, и, конечно, будем делать это и в будущем", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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