Медведев призвал активнее сообщать о необходимости мер по COVID-19

"Учитывая те функции, которые исполняют политические партии в своих странах, я, конечно, призываю всех наших коллег активнее информировать граждан своих стран о необходимости принимаемых мер, потому что существуют всякого рода и отказы от лечения, и так называемое "ковид-диссидентство". Это очень важно, чтобы избежать повторных взрывов (заболеваемости – ред.) и, конечно, социального недовольства", - сказал он в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".