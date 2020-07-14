Информация о "минировании" ростовского аэропорта не подтвердилась

Во вторник днем по электронной почте поступило сообщение о "минировании" аэропорта. Аэровокзальный комплекс был эвакуирован.

"Воздушные суда и терминал аэропорта осмотрены, информация о "минировании" не подтвердилась", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.