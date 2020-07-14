https://ria.ru/20200714/1574329547.html
Информация о "минировании" ростовского аэропорта не подтвердилась
Информация о "минировании" аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону не подтвердилась, он возобновил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:33
2020-07-14T13:33
ростов-на-дону
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574326210.html
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155335/47/1553354791_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_c302117c293c9ac1a660b558fb7c9f7c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия