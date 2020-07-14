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Штаб Цепкало обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты
Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которого во вторник Центризбирком страны не зарегистрировал кандидатом в президенты, будет... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:46
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

Штаб Цепкало обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты

13:31 14.07.2020 (обновлено: 13:46 14.07.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которого во вторник Центризбирком страны не зарегистрировал кандидатом в президенты, будет обжаловать в суде данное решение, заявил РИА Новости пресс-секретарь политика Алексей Урбан.
"Конечно, мы будем подавать апелляцию. Мы не согласны с решением ЦИК и у нас есть правовые основания не согласиться с этим решением", - сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что команда политика не планирует "выходить из избирательной кампании".
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