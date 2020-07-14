https://ria.ru/20200714/1574329443.html
Штаб Цепкало обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты
Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которого во вторник Центризбирком страны не зарегистрировал кандидатом в президенты, будет... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:31
2020-07-14T13:46
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире