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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574329409.html
Медведев отметил необходимость корректировки межгосударственных отношений
Межгосударственные отношения требуют существенной корректировки, пандемия обострила кризисные моменты в международной политике, заявил замруководителя Совбеза... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:31
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дмитрий медведев
единая россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, единая россия, в мире

Медведев отметил необходимость корректировки межгосударственных отношений

13:31 14.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Межгосударственные отношения требуют существенной корректировки, пандемия обострила кризисные моменты в международной политике, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"А то, что наши межгосударственные отношения требуют очень существенной корректировки, сомнений никаких не вызывает, поскольку пандемия обострила именно и все кризисные моменты в международной политике, и подтвердила необходимость активной международной кооперации во всех сферах, включая сферу безопасности", - сказал он в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
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