https://ria.ru/20200714/1574329409.html
Медведев отметил необходимость корректировки межгосударственных отношений
Межгосударственные отношения требуют существенной корректировки, пандемия обострила кризисные моменты в международной политике, заявил замруководителя Совбеза... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:31
2020-07-14T13:31
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дмитрий медведев
единая россия
в мире
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https://ria.ru/20200714/1574328258.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, единая россия, в мире