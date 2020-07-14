В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 33,5 тысячи

Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото

Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

© AP Photo / Vadim Ghirda Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Румынии за сутки выросло на 637, до 33 585, всего с начала пандемии умер 1931 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 32 948 случаях заражения, 1884 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждено 33 585 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1931 человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что почти 23,8 тысячи пациентов были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.