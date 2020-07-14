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В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 33,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 637, до 33 585, всего с начала пандемии умер 1931 человек, сообщил телеканал Digi РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:29
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коронавирус covid-19, коронавирусы, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 33,5 тысячи

13:29 14.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 637, до 33 585, всего с начала пандемии умер 1931 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 32 948 случаях заражения, 1884 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 33 585 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1931 человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что почти 23,8 тысячи пациентов были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыРумынияВ мире
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