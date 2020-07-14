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В ЛНР заявили о повреждении жилого дома в результате обстрела в Донбассе
Жилой дом поврежден в результате обстрела в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике поселке Донецкий у линии соприкосновения в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:26
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
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вооруженные силы украины
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РИА Новости
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353
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, в мире

В ЛНР заявили о повреждении жилого дома в результате обстрела в Донбассе

13:26 14.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Жилой дом поврежден в результате обстрела в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике поселке Донецкий у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о трех обстрелах в понедельник со стороны ВС Украины, в том числе поселка Донецкий.
"По уточненным данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате вооруженной провокации, устроенной вчера боевиками 93 бригады (ВС Украины, - ред.), обстрелу из вооружения БМП-2 подвергся населенный пункт Донецкий, в результате чего получил повреждение жилой дом", - заявил Осадчий.
По его словам, дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБМП-2В мире
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