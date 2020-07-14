https://ria.ru/20200714/1574329093.html
В ЛНР заявили о повреждении жилого дома в результате обстрела в Донбассе
Жилой дом поврежден в результате обстрела в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике поселке Донецкий у линии соприкосновения в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:26
2020-07-14T13:26
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
бмп-2
в мире
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https://ria.ru/20200713/1574272133.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, в мире