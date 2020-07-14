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Медведев призвал не "вешать всех собак" на ВОЗ
Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал не "вешать всех собак" на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ): эта... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:26
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Медведев призвал не "вешать всех собак" на ВОЗ

13:26 14.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал не "вешать всех собак" на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ): эта площадка нужна для борьбы с пандемией коронавируса, а насколько хорошо она работает, можно разобраться потом, заявил он.
В ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19" он подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавируса требует эффективного межгосударственного сотрудничества - по линиям органов власти, органов здравоохранения, научных учреждений, специальных служб и международных организаций.
"Я здесь имею в виду прежде всего Всемирную организацию здравоохранения. К сожалению, эта организация тоже пострадала в период пандемии, поскольку вокруг нее разворачивается отдельная политическая кампания, что, на мой взгляд, совершенно неправильно, поскольку нужно всем вместе бороться именно с этой пандемией, а насколько хорошо работает эта организация, с этим можно разобраться потом. Тем не менее, нельзя на нее, как говорят у нас в стране, вешать всех собак и дезорганизовывать ее работу", - сказал он.
Иначе у международного сообщества не останется площадки для сотрудничества в этой сфере, добавил он.
Медведев призвал также следовать международным документам, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления биологического и токсинного оружия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевЕдиная РоссияВОЗОбщество
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