Медведев призвал не "вешать всех собак" на ВОЗ

"Я здесь имею в виду прежде всего Всемирную организацию здравоохранения. К сожалению, эта организация тоже пострадала в период пандемии, поскольку вокруг нее разворачивается отдельная политическая кампания, что, на мой взгляд, совершенно неправильно, поскольку нужно всем вместе бороться именно с этой пандемией, а насколько хорошо работает эта организация, с этим можно разобраться потом. Тем не менее, нельзя на нее, как говорят у нас в стране, вешать всех собак и дезорганизовывать ее работу", - сказал он.