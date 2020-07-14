Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке Путина на совещаниях

"Ответ простой - не стоит забивать себе голову конкретным инфоповодом. Президент использует ручку для того, чтобы писать, для того, чтобы работать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обращают ли в Кремле внимание на то, что в последнее время брошенная или раскручиваемая на совещаниях Путиным ручка становится поводом не только для шуток, но и для серьезной аналитики, и стоит ли это внимания россиян.