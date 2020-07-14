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Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке Путина на совещаниях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке главы государства Владимира Путина, отметив, что ручка - это не... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:25
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке Путина на совещаниях

13:25 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке главы государства Владимира Путина, отметив, что ручка - это не инфоповод, а для того, чтобы ею писать.
"Ответ простой - не стоит забивать себе голову конкретным инфоповодом. Президент использует ручку для того, чтобы писать, для того, чтобы работать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обращают ли в Кремле внимание на то, что в последнее время брошенная или раскручиваемая на совещаниях Путиным ручка становится поводом не только для шуток, но и для серьезной аналитики, и стоит ли это внимания россиян.
Президент РФ Владимир Путин
27 мая, 03:15
Путин бросил ручку на стол во время совещания
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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