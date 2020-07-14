Клишас прокомментировал ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии

"Это, похоже, системная работа, последовательная политика регулирующих органов этих государств. Она очевидно носит политическую составляющую. Мне кажется, что ответные политические действия (уместны). Конечно, не в отношении журналистов этих стран, речь не идет о зеркальных мерах. Но чиновники, которые принимают такие решения, несут ответственность за свои действия", - убежден Клишас.