Клишас прокомментировал ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ситуация с RT и Sputnik в странах Балтии требует предметного обсуждения и внимания со стороны МИД РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в связи с решениями Литвы и Латвии о запрете трансляции телеканалов, входящих в телевизионную сеть RT.
Ранее в Эстонии была запрещена деятельность агентства Sputnik.
"Это требует предметного обсуждения и внимания со стороны МИД", - заявил Клишас на заседании комитета.
По его словам, нарушение прав журналистов, особенно в странах Балтии, носит системный характер.
"Это, похоже, системная работа, последовательная политика регулирующих органов этих государств. Она очевидно носит политическую составляющую. Мне кажется, что ответные политические действия (уместны). Конечно, не в отношении журналистов этих стран, речь не идет о зеркальных мерах. Но чиновники, которые принимают такие решения, несут ответственность за свои действия", - убежден Клишас.
На минувшей неделе временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ приняла заявление, в котором призвала МИД РФ и другие органы исполнительной власти ввести санкции в отношении властей стран Балтии из-за ситуации вокруг RT и Sputnik.
Клишас ранее заявил РИА Новости, что такие действия иностранных государств не должны оставаться без ответа, и против чиновников, которые нарушают права российских СМИ, необходимо вводить санкции со стороны России.
Ранее литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.
На минувшей неделе вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Захарова заявляла, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.