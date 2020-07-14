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ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента
Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал действующего белорусского лидера Александра Лукашенко кандидатом на высший государственный... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:24
цик белоруссии
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РИА Новости
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353
60
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цик белоруссии, александр лукашенко, в мире

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента

13:23 14.07.2020 (обновлено: 13:24 14.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал действующего белорусского лидера Александра Лукашенко кандидатом на высший государственный пост, передает корреспондент РИА Новости. Трансляцию ведет ЦИК онлайн.
Лукашенко в рамках нынешней политической кампании баллотируется на шестой срок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
9 июля, 21:37Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко раскритиковал слова о "цене суверенитета" Белоруссии
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Помимо действующего главы государства, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК республики подали шесть человек. Сразу после регистрации стартует период предвыборной агитации, он продлится с 14 июля по 8 августа включительно.
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