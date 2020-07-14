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ЦИК зарегистрировал Тихановскую кандидатом на пост президента Белоруссии
Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал безработную Светлану Тихановскую кандидатом на пост президента республики, передает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:45
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК зарегистрировал Тихановскую кандидатом на пост президента Белоруссии

13:21 14.07.2020 (обновлено: 17:45 14.07.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал безработную Светлану Тихановскую кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости. Трансляцию ведет ЦИК онлайн.
Тихановская – супруга популярного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, который в настоящее время находится под стражей в рамках уголовных дел. Ранее сам Тихановский планировал участвовать в президентских выборах, однако не смог зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом, после чего решение баллотироваться на выборах приняла его супруга.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Помимо Тихановской, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК республики подали шесть человек. Сразу после регистрации стартует период предвыборной агитации, он продлится с 14 июля по 8 августа включительно.
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