ЦИК зарегистрировал Тихановскую кандидатом на пост президента Белоруссии

Тихановская – супруга популярного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, который в настоящее время находится под стражей в рамках уголовных дел. Ранее сам Тихановский планировал участвовать в президентских выборах, однако не смог зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом, после чего решение баллотироваться на выборах приняла его супруга.