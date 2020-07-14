ЦИК зарегистрировал Тихановскую кандидатом на пост президента Белоруссии

МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал безработную Светлану Тихановскую кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости. Трансляцию ведет ЦИК онлайн.
Тихановская – супруга популярного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, который в настоящее время находится под стражей в рамках уголовных дел. Ранее сам Тихановский планировал участвовать в президентских выборах, однако не смог зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом, после чего решение баллотироваться на выборах приняла его супруга.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Помимо Тихановской, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК республики подали шесть человек. Сразу после регистрации стартует период предвыборной агитации, он продлится с 14 июля по 8 августа включительно.