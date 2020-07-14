https://ria.ru/20200714/1574328510.html
Песков не стал комментировать работу силовиков при задержании Фургала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать методы работы силовых ведомств при задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:20
2020-07-14T13:20
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
не стал комментировать методы работы силовых ведомств при задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
, пояснив, что правоохранителям виднее, какие методы необходимы.
"Что касается того, можно ли нам прокомментировать, как проведено задержание, мы не можем это комментировать, потому что в данном случае правоохранительным органам, которые осуществляли это задержание, виднее, какие методы были необходимы на тот момент", - сказал Песков журналистам.
"Это методы работы силовых ведомств, которые мы не можем комментировать", - пояснил он.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.