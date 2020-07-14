Песков не стал комментировать работу силовиков при задержании Фургала

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать методы работы силовых ведомств при задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , пояснив, что правоохранителям виднее, какие методы необходимы.

"Что касается того, можно ли нам прокомментировать, как проведено задержание, мы не можем это комментировать, потому что в данном случае правоохранительным органам, которые осуществляли это задержание, виднее, какие методы были необходимы на тот момент", - сказал Песков журналистам.

"Это методы работы силовых ведомств, которые мы не можем комментировать", - пояснил он.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.