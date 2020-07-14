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Песков не стал комментировать работу силовиков при задержании Фургала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать методы работы силовых ведомств при задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:20
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, дмитрий песков, происшествия

Песков не стал комментировать работу силовиков при задержании Фургала

13:20 14.07.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать методы работы силовых ведомств при задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пояснив, что правоохранителям виднее, какие методы необходимы.
"Что касается того, можно ли нам прокомментировать, как проведено задержание, мы не можем это комментировать, потому что в данном случае правоохранительным органам, которые осуществляли это задержание, виднее, какие методы были необходимы на тот момент", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:11
Песков назвал ситуацию с делом Фургала нестандартной
"Это методы работы силовых ведомств, которые мы не можем комментировать", - пояснил он.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
13 июля, 14:24
Реакция на нетривиальное событие. Трутнев о митингах в поддержку Фургала
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