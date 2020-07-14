В Кремле не располагают деталями по делу Сафронова

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль не может раскрыть какие-то детали дела обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, поскольку ими не располагает, все следственные действия проходят в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Кремле не могут раскрыть детали этого дела, потому что мы не обладаем этими деталями. Вы знаете, что этот вопрос связан с обвинениями в госизмене. Разумеется, расследование и другие действия там осуществляются в закрытом режиме. Режим, в котором осуществляется следственное действие, зависит от решения суда", - заявил Песков.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.