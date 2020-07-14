В Кремле не располагают деталями по делу Сафронова

"В Кремле не могут раскрыть детали этого дела, потому что мы не обладаем этими деталями. Вы знаете, что этот вопрос связан с обвинениями в госизмене. Разумеется, расследование и другие действия там осуществляются в закрытом режиме. Режим, в котором осуществляется следственное действие, зависит от решения суда", - заявил Песков.