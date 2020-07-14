Тема вакцины от коронавируса стала политической, заявил Медведев

"Отдельный блок вопросов касается сотрудничества в сфере разработки вакцин и проведения так называемой прививочной кампании, то есть проведения прививок. Сейчас эта тема тоже стала политической, она будоражит сознание. Есть страны, которые создают вокруг этой темы определенный информационный фон, который, наверное, не всегда полезен для того, чтобы бороться с пандемией, но в то же время позволяет решать отдельные задачи в сфере выборной кампании, то есть определенные избирательные технологии применять", - сказал он в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".