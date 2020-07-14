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Тема вакцины от коронавируса стала политической, заявил Медведев
Тема создания вакцины от COVID-19 стала политической, есть страны, которые создают вокруг нее фон, служащий интересам избирательных кампаний в них, заявил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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единая россия
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, единая россия, воз, общество

Тема вакцины от коронавируса стала политической, заявил Медведев

13:17 14.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тема создания вакцины от COVID-19 стала политической, есть страны, которые создают вокруг нее фон, служащий интересам избирательных кампаний в них, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Отдельный блок вопросов касается сотрудничества в сфере разработки вакцин и проведения так называемой прививочной кампании, то есть проведения прививок. Сейчас эта тема тоже стала политической, она будоражит сознание. Есть страны, которые создают вокруг этой темы определенный информационный фон, который, наверное, не всегда полезен для того, чтобы бороться с пандемией, но в то же время позволяет решать отдельные задачи в сфере выборной кампании, то есть определенные избирательные технологии применять", - сказал он в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".
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Координации действий в этой сфере, по его словам, пока не достает. "Некоторые государства вообще пока не хотят сотрудничать в этой сфере, что мне кажется весьма и весьма прискорбным", - отметил Медведев.
Он также призвал "обеспечить всеобъемлющее информирование о проводимых отдельными странами исследованиях, в том числе лабораторных исследованиях, поскольку этот вопрос приобрел исключительно такой чувствительный характер".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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