Путин может запросить при необходимости документы по делу Сафронова

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин при необходимости может запросить документы по делу обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"При необходимости, да. Но я уверен, что по мере того, как будет следствие проводиться, тем более, вы знаете, что уже сейчас есть определенные наработки и определенные документы в тех самых папках, о которых мы с вами слышали, президент сможет получать информацию, это так", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у президента право запросить материалы дела для личного изучения.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.