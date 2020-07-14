Путин может запросить при необходимости документы по делу Сафронова

"При необходимости, да. Но я уверен, что по мере того, как будет следствие проводиться, тем более, вы знаете, что уже сейчас есть определенные наработки и определенные документы в тех самых папках, о которых мы с вами слышали, президент сможет получать информацию, это так", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у президента право запросить материалы дела для личного изучения.