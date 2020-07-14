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Путин может запросить при необходимости документы по делу Сафронова
Президент РФ Владимир Путин при необходимости может запросить документы по делу обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:16
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
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дмитрий рогозин
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

Путин может запросить при необходимости документы по делу Сафронова

13:16 14.07.2020
14861
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин при необходимости может запросить документы по делу обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"При необходимости, да. Но я уверен, что по мере того, как будет следствие проводиться, тем более, вы знаете, что уже сейчас есть определенные наработки и определенные документы в тех самых папках, о которых мы с вами слышали, президент сможет получать информацию, это так", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у президента право запросить материалы дела для личного изучения.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
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601003
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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