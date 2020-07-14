Еще два детсада планируется ввести в строй в Тюмени в 2021 году

ТЮМЕНЬ, 14 июл - РИА Новости. Строительство двух детских садов в микрорайоне Плеханово города Тюмени планируется завершить в 2021 году, сообщает главное управление строительства . Строительство двух детских садов в микрорайоне Плеханово города Тюмени планируется завершить в 2021 году, сообщает главное управление строительства Тюменской области

Контракт на строительство первого детсада был заключен в марте текущего года, однако к работам подрядчик смог приступить только в апреле в связи с противоэпидемическими ограничениями. К настоящему времени здесь закончен монтаж коробки здания, выполнены работы по устройству перегородок.

На площадке второго детсада, контракт на строительство которого заключили в апреле, закончены работы по устройству ростверков, начался монтаж железобетонных конструкций.

Оба детских сада будут аналогичны дошкольным учреждениям, строящимся в микрорайонах "Ямальский-1" и "Войновка", а также построенному в 2019 году детскому саду в микрорайоне "Тура".