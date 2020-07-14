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Тюменская область
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Еще два детсада планируется ввести в строй в Тюмени в 2021 году
Строительство двух детских садов в микрорайоне Плеханово города Тюмени планируется завершить в 2021 году, сообщает главное управление строительства Тюменской... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:16
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353
60
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60
общество

Еще два детсада планируется ввести в строй в Тюмени в 2021 году

13:16 14.07.2020
288
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 14 июл - РИА Новости. Строительство двух детских садов в микрорайоне Плеханово города Тюмени планируется завершить в 2021 году, сообщает главное управление строительства Тюменской области.
Контракт на строительство первого детсада был заключен в марте текущего года, однако к работам подрядчик смог приступить только в апреле в связи с противоэпидемическими ограничениями. К настоящему времени здесь закончен монтаж коробки здания, выполнены работы по устройству перегородок.
На площадке второго детсада, контракт на строительство которого заключили в апреле, закончены работы по устройству ростверков, начался монтаж железобетонных конструкций.
Оба детских сада будут аналогичны дошкольным учреждениям, строящимся в микрорайонах "Ямальский-1" и "Войновка", а также построенному в 2019 году детскому саду в микрорайоне "Тура".
Ребенок в детском саду
13 июля, 10:23
В рамках нацпроекта создали почти 12 тысяч мест в яслях и детсадах
Проектом предусмотрены группы для детей ясельного возраста, а также физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и изостудия. На территории разместятся площадки с теневыми навесами, а также физкультурные площадки со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки, отмечается в сообщении.
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