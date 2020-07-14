https://ria.ru/20200714/1574328082.html
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с президентом ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:15
2020-07-14T13:15
иван дедов
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван дедов, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество