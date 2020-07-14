Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574328082.html
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с президентом ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:15
иван дедов
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152256/64/1522566446_0:158:3079:1890_1400x0_80_0_0_386318354b865bdb3231230182281f63.jpg
https://ria.ru/20200714/1574327584.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152256/64/1522566446_0:158:3079:1890_1400x0_80_0_0_386318354b865bdb3231230182281f63.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152256/64/1522566446_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_6d37b7006906a59a03985767d7e2b6b3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152256/64/1522566446_516:0:2564:2048_1400x0_80_0_0_6829cc5d706cc5052d23e1c9037b182e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван дедов, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым

13:15 14.07.2020
11779
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДиректор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с президентом ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, главным внештатным эндокринологом министерства здравоохранения РФ Иваном Дедовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в центре, в Кремле. У него сегодня обычный день встреч и совещаний", - рассказал Песков журналистам.
Песков добавил, что президент во вторник займется вопросами Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ.
"У него сегодня будет Иван Дедов. Вы знаете, они достаточно регулярно встречаются", - добавил Песков.
Президент РФ В. Путин
Вчера, 13:08
Путин пока не планирует международных контактов по ОПЕК+, заявил Песков
15110216
Обсудить 0
Иван ДедовЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Валерий Цепкало
ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа заявила в книге о психопатии президента США
Велосипедист на Пушкинском мосту в Москве
Велосипедист преодолел более пяти тысяч километров на пути в Крым
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Прохожий в Москве
Названы признаки умных людей
Врач в запотевших защитных очках
В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков у здания Белогорского районного суда Республики Крым
Владельца парка "Тайган" оштрафовали за укушенную львом туристку
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов
LIVЕ: Прямой разговор министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с членами РАН
Онлайн-встреча главы Минобрнауки с членами РАН. Прямая трансляция
Военная база в Египте
Эксперт считает, что Египет начал подготовку к военной операции
Пляж одного из Мальдивских островов
АТОР назвала готовые принимать туристов из России страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
Лента новостейМолния