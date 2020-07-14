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В Тюменской области число жертв коронавируса выросло до 21
Еще один пациент с COVID-19 скончался в Тюменской области, это 21-й летальный случай в регионе, сообщил во вторник оперативный штаб области по профилактике... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:13
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Тюменской области число жертв коронавируса выросло до 21

13:13 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Еще один пациент с COVID-19 скончался в Тюменской области, это 21-й летальный случай в регионе, сообщил во вторник оперативный штаб области по профилактике коронавируса.
"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 69 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 21 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 84 новых случая заболевания (всего с начала пандемии - 4204), 99 человек выздоровели (за весь период - 2602). Восемь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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