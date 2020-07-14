В Тюменской области число жертв коронавируса выросло до 21

"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 69 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 21 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.